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Волинянина, який у Маневичах вбив молоду жінку, взяли під варту

Волинянина, який у Маневичах вбив молоду жінку, взяли під варту
40-річному мешканцю Маневич, якого підозрюють у вбивстві, обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Слідчі встановили, що пізно увечері 13 листопада нетверезий чоловік під час конфлікту побив до смерті 33-річну жінку, - інформує пресслужба прокуратури Волині.

Затриманому невдовзі злочинцю повідомили про підозру у вчиненні умисного вбивства (ч. 1 ст. 115 КК України) й найближчих 60 днів він перебуватиме під вартою.

Довідково: згідно із санкцією ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України, вбивство, тобто умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині, карається позбавленням волі на строк від семи до п'ятнадцяти років.

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Теги: вбивство, Маневичі
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