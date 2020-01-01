Волинянина, який у Маневичах вбив молоду жінку, взяли під варту





Слідчі встановили, що пізно увечері



Затриманому невдовзі злочинцю повідомили про підозру у вчиненні умисного вбивства (ч. 1 ст. 115 КК України) й найближчих 60 днів він перебуватиме під вартою.



Довідково: згідно із санкцією ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України, вбивство, тобто умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині, карається позбавленням волі на строк від семи до п'ятнадцяти років.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 40-річному мешканцю Маневич, якого підозрюють у вбивстві, обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.Слідчі встановили, що пізно увечері 13 листопада нетверезий чоловік під час конфлікту побив до смерті 33-річну жінку , - інформує пресслужба прокуратури Волині.Затриманому невдовзі злочинцю повідомили про підозру у вчиненні умисного вбивства (ч. 1 ст. 115 КК України) й найближчих 60 днів він перебуватиме під вартою.згідно із санкцією ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України, вбивство, тобто умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині, карається позбавленням волі на строк від семи до п'ятнадцяти років.

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