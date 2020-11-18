У приміщенні була людина з Covid-19: українці отримуватимуть сповіщення





Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду 18 листопада, пишуть



Він відзначив, що Україна однією з перших у світі почне впроваджувати такі технологічні засоби для боротьби з епідемією.



"І національна система QR-код, яка фактично сповіщатиме громадян, що вони були в одному приміщенні з хворою людиною", – сказав Шмигаль.



Уряд також веде роботу над тим, щоб українці могли записатися на ПЛР-тест онлайн.



Крім того, розробляється додатковий контроль на самоізоляції за допомогою цифрових інструментів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Кабінет міністрів України запустить національну систему, яка сповіщатиме громадян про те, що вони перебували в приміщенні з інфікованою коронавірусом людиною.Про це заявив прем’єр-міністр Українипід час засідання уряду 18 листопада, пишуть "Факти" Він відзначив, що Україна однією з перших у світі почне впроваджувати такі технологічні засоби для боротьби з епідемією."І національна система QR-код, яка фактично сповіщатиме громадян, що вони були в одному приміщенні з хворою людиною", – сказав Шмигаль.Уряд також веде роботу над тим, щоб українці могли записатися на ПЛР-тест онлайн.Крім того, розробляється додатковий контроль на самоізоляції за допомогою цифрових інструментів.

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