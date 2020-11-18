У приміщенні була людина з Covid-19: українці отримуватимуть сповіщення
Сьогодні, 17:52
Кабінет міністрів України запустить національну систему, яка сповіщатиме громадян про те, що вони перебували в приміщенні з інфікованою коронавірусом людиною.
Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду 18 листопада, пишуть "Факти".
Він відзначив, що Україна однією з перших у світі почне впроваджувати такі технологічні засоби для боротьби з епідемією.
"І національна система QR-код, яка фактично сповіщатиме громадян, що вони були в одному приміщенні з хворою людиною", – сказав Шмигаль.
Уряд також веде роботу над тим, щоб українці могли записатися на ПЛР-тест онлайн.
Крім того, розробляється додатковий контроль на самоізоляції за допомогою цифрових інструментів.
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Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду 18 листопада, пишуть "Факти".
Він відзначив, що Україна однією з перших у світі почне впроваджувати такі технологічні засоби для боротьби з епідемією.
"І національна система QR-код, яка фактично сповіщатиме громадян, що вони були в одному приміщенні з хворою людиною", – сказав Шмигаль.
Уряд також веде роботу над тим, щоб українці могли записатися на ПЛР-тест онлайн.
Крім того, розробляється додатковий контроль на самоізоляції за допомогою цифрових інструментів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
У зараженого на мобільному телефоні кожні 30 секунд буде грати мелодія похоронного маршу, а через 1 хвилину модний трек Astronomy (для молоді, яка марш не розуміє).
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