вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  
 
Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

У приміщенні була людина з Covid-19: українці отримуватимуть сповіщення

У приміщенні була людина з Covid-19: українці отримуватимуть сповіщення
Кабінет міністрів України запустить національну систему, яка сповіщатиме громадян про те, що вони перебували в приміщенні з інфікованою коронавірусом людиною.

Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду 18 листопада, пишуть "Факти".

Він відзначив, що Україна однією з перших у світі почне впроваджувати такі технологічні засоби для боротьби з епідемією.

"І національна система QR-код, яка фактично сповіщатиме громадян, що вони були в одному приміщенні з хворою людиною", – сказав Шмигаль.

Уряд також веде роботу над тим, щоб українці могли записатися на ПЛР-тест онлайн.

Крім того, розробляється додатковий контроль на самоізоляції за допомогою цифрових інструментів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: сповіщення, коронавірус, національна система
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Лікар Комаровський назвав найнебезпечніші місця для зараження коронавірусом
Сьогодні, 12:14
За останню добу від коронавірусу померло 9 волинян
Сьогодні, 10:03
В Україні – 12 496 нових хворих на коронавірус за добу і 256 смертей
Сьогодні, 08:46
Вирішальний матч Україна – Швейцарія скасували
17 листопад, 16:29
всі новини теми
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
У зараженого на мобільному телефоні кожні 30 секунд буде грати мелодія похоронного маршу, а через 1 хвилину модний трек Astronomy (для молоді, яка марш не розуміє).
Відповісти
Вибір редактора
Відомі результати офіційного підрахунку голосів на виборах мера Луцька
Карантин вихідного дня: чи скасовують відзначення весіль на Волині
Жінка, яка набрала лише 36 голосів виборців, стане депутаткою Волиньради
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У лучанина вдома під час обшуку вилучили наркотики, зброю та боєприпаси. ФОТО
Сьогодні, 18:23
У приміщенні була людина з Covid-19: українці отримуватимуть сповіщення
Сьогодні, 17:52
Підозрюваного у звірячому вбивстві жінки в Любешівському районі заарештували
Сьогодні, 17:35
У Луцьку на одній із вулиць перекриють рух транспорту
Сьогодні, 17:18
Скільки коштують мандарини у Луцьку
Сьогодні, 17:00
Схожі новини
У Луцьку курсуватиме спецавтомобіль з гучномовцем і сповіщатиме про карантин У Луцьку курсуватиме спецавтомобіль з гучномовцем і сповіщатиме про карантин
20 березень, 10:59
Лікар Комаровський назвав найнебезпечніші місця для зараження коронавірусом Лікар Комаровський назвав найнебезпечніші місця для зараження коронавірусом
Сьогодні, 12:14
За останню добу від коронавірусу померло 9 волинян За останню добу від коронавірусу померло 9 волинян
Сьогодні, 10:03
В Україні – 12 496 нових хворих на коронавірус за добу і 256 смертей В Україні – 12 496 нових хворих на коронавірус за добу і 256 смертей
Сьогодні, 08:46
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У лучанина вдома під час обшуку вилучили наркотики, зброю та боєприпаси. ФОТО
Сьогодні, 18:23
 0
У приміщенні була людина з Covid-19: українці отримуватимуть сповіщення
Сьогодні, 17:52
 0
Підозрюваного у звірячому вбивстві жінки в Любешівському районі заарештували
Сьогодні, 17:35
 0
У Луцьку на одній із вулиць перекриють рух транспорту
Сьогодні, 17:18
 0
Скільки коштують мандарини у Луцьку
Сьогодні, 17:00
 0
Медіа
відео
1/8