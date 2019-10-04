У двох підрозділах міграційної служби Волині – нові керівники
Сьогодні, 19:33
У два підрозділи міграційної служби Волині призначили нових начальників.
Про це повідомляють на офіційній сторінці Міграційної служби Волинської області у фейсбуці.
На посаду начальника Володимир-Волинського РВ УДМС України у Волинській області призначили Корнійчука Івана Миколайовича.
Керівником Нововолинського МВ УДМС України у Волинській області стала Вінічук Марина Федорівна.
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Про це повідомляють на офіційній сторінці Міграційної служби Волинської області у фейсбуці.
На посаду начальника Володимир-Волинського РВ УДМС України у Волинській області призначили Корнійчука Івана Миколайовича.
Керівником Нововолинського МВ УДМС України у Волинській області стала Вінічук Марина Федорівна.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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