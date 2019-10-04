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У двох підрозділах міграційної служби Волині – нові керівники

У двох підрозділах міграційної служби Волині – нові керівники
У два підрозділи міграційної служби Волині призначили нових начальників.

Про це повідомляють на офіційній сторінці Міграційної служби Волинської області у фейсбуці.

На посаду начальника Володимир-Волинського РВ УДМС України у Волинській області призначили Корнійчука Івана Миколайовича.

Керівником Нововолинського МВ УДМС України у Волинській області стала Вінічук Марина Федорівна.

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Теги: міграційна служба, Волинь, нові керівники
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