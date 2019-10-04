У двох підрозділах міграційної служби Волині – нові керівники





Про це повідомляють на офіційній сторінці



На посаду начальника Володимир-Волинського РВ УДМС України у Волинській області призначили Корнійчука Івана Миколайовича.



Керівником Нововолинського МВ УДМС України у Волинській області стала Вінічук Марина Федорівна.

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