На Волині – дефіцит вакцини від грипу. ВІДЕО
Сьогодні, 20:16
Від початку вересня Волинь отримала близько тисячі доз вакцини від грипу. Це лише половина від необхідної кількості.
Про це розповів Суспільному директор державного фармацевтичного підприємства "Волиньфармпостач" Михайло Півнюк.
Вакцини наразі немає в продажі у жодній луцькій аптеці мережі "Волиньфармпостач".
Зі слів Михайла Півнюка, нині не вистачає доз вакцини для спеціалізованих закладів і підприємств області, які щороку закуповували її для своїх працівників і підопічних. Це - інтернати, школи, геріатричний, психдиспансер. Майже 600 доз потрібні були на ці заклади і близько 700 доз для підприємств специфічної інфраструктури".
На фармацевтичному підприємстві кажуть, що у зв'язку із пандемією COVID-19 попит на вакцину від грипу зріс в усьому світі.
Як розповіла Суспільному лікарка загальної практики сімейної медицини Тетяна Кравчук, в окремих аптеках Луцька вакцину таки можна знайти, але пацієнти замовляють її завчасно.
"На сьогодні ми маємо дві вакцини, - чотирьохвалентна і трьохвалентна, у нас прогнозується спалах чотирьох штамів вірусів грипу", - каже медичка.
За даними Волинського обласного лабораторно центру, грип на Волині поки не циркулює. Натомість захворюваність в нинішньому епідсезоні вища від показника за аналогічний період минулого року на 27 % і перевищує епідемічний поріг в загальному на 2%. Локальні перевищення зареєстровані у Володимир-Волинському районі (на 20%), Локачинському районі (на 15%) та Луцькому районі (на 38%).
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Про це розповів Суспільному директор державного фармацевтичного підприємства "Волиньфармпостач" Михайло Півнюк.
Вакцини наразі немає в продажі у жодній луцькій аптеці мережі "Волиньфармпостач".
Зі слів Михайла Півнюка, нині не вистачає доз вакцини для спеціалізованих закладів і підприємств області, які щороку закуповували її для своїх працівників і підопічних. Це - інтернати, школи, геріатричний, психдиспансер. Майже 600 доз потрібні були на ці заклади і близько 700 доз для підприємств специфічної інфраструктури".
На фармацевтичному підприємстві кажуть, що у зв'язку із пандемією COVID-19 попит на вакцину від грипу зріс в усьому світі.
Як розповіла Суспільному лікарка загальної практики сімейної медицини Тетяна Кравчук, в окремих аптеках Луцька вакцину таки можна знайти, але пацієнти замовляють її завчасно.
"На сьогодні ми маємо дві вакцини, - чотирьохвалентна і трьохвалентна, у нас прогнозується спалах чотирьох штамів вірусів грипу", - каже медичка.
За даними Волинського обласного лабораторно центру, грип на Волині поки не циркулює. Натомість захворюваність в нинішньому епідсезоні вища від показника за аналогічний період минулого року на 27 % і перевищує епідемічний поріг в загальному на 2%. Локальні перевищення зареєстровані у Володимир-Волинському районі (на 20%), Локачинському районі (на 15%) та Луцькому районі (на 38%).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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