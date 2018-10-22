На Волині – дефіцит вакцини від грипу. ВІДЕО





Про це розповів Михайло Півнюк.



Вакцини наразі немає в продажі у жодній луцькій аптеці мережі "Волиньфармпостач".



Зі слів Михайла Півнюка, нині не вистачає доз вакцини для спеціалізованих закладів і підприємств області, які щороку закуповували її для своїх працівників і підопічних. Це - інтернати, школи, геріатричний, психдиспансер. Майже 600 доз потрібні були на ці заклади і близько 700 доз для підприємств специфічної інфраструктури".



На фармацевтичному підприємстві кажуть, що у зв'язку із пандемією COVID-19 попит на вакцину від грипу зріс в усьому світі.



Як розповіла Суспільному лікарка загальної практики сімейної медицини Тетяна Кравчук, в окремих аптеках Луцька вакцину таки можна знайти, але пацієнти замовляють її завчасно.



"На сьогодні ми маємо дві вакцини, - чотирьохвалентна і трьохвалентна, у нас прогнозується спалах чотирьох штамів вірусів грипу", - каже медичка.



За даними Волинського обласного лабораторно центру, грип на Волині поки не циркулює. Натомість захворюваність в нинішньому епідсезоні вища від показника за аналогічний період минулого року на 27 % і перевищує епідемічний поріг в загальному на 2%. Локальні перевищення зареєстровані у Володимир-Волинському районі (на 20%), Локачинському районі (на 15%) та Луцькому районі (на 38%).





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Від початку вересня Волинь отримала близько тисячі доз вакцини від грипу. Це лише половина від необхідної кількості.Про це розповів Суспільному директор державного фармацевтичного підприємства "Волиньфармпостач"Вакцини наразі немає в продажі у жодній луцькій аптеці мережі "Волиньфармпостач".Зі слів Михайла Півнюка, нині не вистачає доз вакцини для спеціалізованих закладів і підприємств області, які щороку закуповували її для своїх працівників і підопічних. Це - інтернати, школи, геріатричний, психдиспансер. Майже 600 доз потрібні були на ці заклади і близько 700 доз для підприємств специфічної інфраструктури".На фармацевтичному підприємстві кажуть, що у зв'язку із пандемією COVID-19 попит на вакцину від грипу зріс в усьому світі.Як розповіла Суспільному лікарка загальної практики сімейної медицини, в окремих аптеках Луцька вакцину таки можна знайти, але пацієнти замовляють її завчасно."На сьогодні ми маємо дві вакцини, - чотирьохвалентна і трьохвалентна, у нас прогнозується спалах чотирьох штамів вірусів грипу", - каже медичка.За даними Волинського обласного лабораторно центру, грип на Волині поки не циркулює. Натомість захворюваність в нинішньому епідсезоні вища від показника за аналогічний період минулого року на 27 % і перевищує епідемічний поріг в загальному на 2%. Локальні перевищення зареєстровані у Володимир-Волинському районі (на 20%), Локачинському районі (на 15%) та Луцькому районі (на 38%).

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