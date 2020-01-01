Погода у Луцьку та Волинській області на четвер, 19 листопада
Сьогодні, 20:00
У Волинській області завтра, 19 листопада, синоптики прогнозують мінливу хмарність, без iстотних опадiв. Вночі та вранці місцями туман.
Про це йдеться на сайті Волинського гідрометцентру.
Вiтер пiвденний, 7-12 м/с. Температура вночi 0-5° тепла, вдень 4-9° тепла.
У Луцьку у четвер, 19 листопада, очікується мiнлива хмарнiсть. Без iстотних опадiв. Вiтер пiвденний, 7-12 м/с. Температура вночi 1-3° тепла, вдень 7-9° тепла.
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Про це йдеться на сайті Волинського гідрометцентру.
Вiтер пiвденний, 7-12 м/с. Температура вночi 0-5° тепла, вдень 4-9° тепла.
У Луцьку у четвер, 19 листопада, очікується мiнлива хмарнiсть. Без iстотних опадiв. Вiтер пiвденний, 7-12 м/с. Температура вночi 1-3° тепла, вдень 7-9° тепла.
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