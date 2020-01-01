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Погода у Луцьку та Волинській області на четвер, 19 листопада

Погода у Луцьку та Волинській області на четвер, 19 листопада
У Волинській області завтра, 19 листопада, синоптики прогнозують мінливу хмарність, без iстотних опадiв. Вночі та вранці місцями туман.

Про це йдеться на сайті Волинського гідрометцентру.

Вiтер пiвденний, 7-12 м/с. Температура вночi 0-5° тепла, вдень 4-9° тепла.

У Луцьку у четвер, 19 листопада, очікується мiнлива хмарнiсть. Без iстотних опадiв. Вiтер пiвденний, 7-12 м/с. Температура вночi 1-3° тепла, вдень 7-9° тепла.


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Теги: прогноз погоди, Луцьк, Волинська область
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