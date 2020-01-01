Погода у Луцьку та Волинській області на четвер, 19 листопада





Про це



Вiтер пiвденний, 7-12 м/с. Температура вночi 0-5° тепла, вдень 4-9° тепла.



У Луцьку у четвер, 19 листопада, очікується мiнлива хмарнiсть. Без iстотних опадiв. Вiтер пiвденний, 7-12 м/с. Температура вночi 1-3° тепла, вдень 7-9° тепла.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Волинській області завтра, 19 листопада, синоптики прогнозують мінливу хмарність, без iстотних опадiв. Вночі та вранці місцями туман.Про це йдеться на сайті Волинського гідрометцентру.Вiтер пiвденний, 7-12 м/с. Температура вночi 0-5° тепла, вдень 4-9° тепла.У Луцьку у четвер, 19 листопада, очікується мiнлива хмарнiсть. Без iстотних опадiв. Вiтер пiвденний, 7-12 м/с. Температура вночi 1-3° тепла, вдень 7-9° тепла.

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