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Луцькі школярі змагаються за першість на чемпіонаті з футзалу. ВІДЕО

Луцькі школярі змагаються за першість на чемпіонаті з футзалу. ВІДЕО
Вперше у Луцьку відбувається чемпіонат з футзалу серед школярів.

Триватиме чемпіонат два дні. Участь у змаганнях беруть понад 200 школярів з 22-х навчальних закладів обласного центру, - розповів Суспільному організатор Дмитро Голоскоков.

Чемпіонат з футзалу мікс в обласному центрі відбувається вперше. У перший день участь у змаганнях взяли 80 учнів з 10-ти луцьких шкіл.

Футзал - це міні-футбол, у закритих приміщеннях. Досить розвинутий вид спорту на Волині, - каже організатор Дмитро Голоскоков. На полі грає дві команди, по п'ять спортсменів у кожній: захисники, нападники та воротар. Грають по два тайми, один тривалістю в 10 хвилин.

У чемпіонаті міксі беруть участь і хлопці, і дівчата. Вчителька фізкультури Алла Бальбуза розповідає, що у першому таймі в її команді грають три хлопчики та дві дівчинки на полі, а у другому - грає три дівчинки та два хлопчики.

"Змагання важкі, бо хлопці грають краще, ніж дівчата, але діти стараються", - каже вчителька.

Зі слів організатора Дмитра Голоскокова, нагородження команд відбудеться 19 листопада, після завершення другого дня чемпіонату.


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Теги: футзал, чемпіонат, школярі
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