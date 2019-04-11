Луцькі школярі змагаються за першість на чемпіонаті з футзалу. ВІДЕО





Триватиме чемпіонат два дні. Участь у змаганнях беруть понад 200 школярів з 22-х навчальних закладів обласного центру, - розповів Дмитро Голоскоков.



Чемпіонат з футзалу мікс в обласному центрі відбувається вперше. У перший день участь у змаганнях взяли 80 учнів з 10-ти луцьких шкіл.



Футзал - це міні-футбол, у закритих приміщеннях. Досить розвинутий вид спорту на Волині, - каже організатор Дмитро Голоскоков. На полі грає дві команди, по п'ять спортсменів у кожній: захисники, нападники та воротар. Грають по два тайми, один тривалістю в 10 хвилин.



У чемпіонаті міксі беруть участь і хлопці, і дівчата. Вчителька фізкультури Алла Бальбуза розповідає, що у першому таймі в її команді грають три хлопчики та дві дівчинки на полі, а у другому - грає три дівчинки та два хлопчики.



"Змагання важкі, бо хлопці грають краще, ніж дівчата, але діти стараються", - каже вчителька.



Зі слів організатора Дмитра Голоскокова, нагородження команд відбудеться 19 листопада, після завершення другого дня чемпіонату.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вперше у Луцьку відбувається чемпіонат з футзалу серед школярів.Триватиме чемпіонат два дні. Участь у змаганнях беруть понад 200 школярів з 22-х навчальних закладів обласного центру, - розповів Суспільному організаторЧемпіонат з футзалу мікс в обласному центрі відбувається вперше. У перший день участь у змаганнях взяли 80 учнів з 10-ти луцьких шкіл.Футзал - це міні-футбол, у закритих приміщеннях. Досить розвинутий вид спорту на Волині, - каже організатор Дмитро Голоскоков. На полі грає дві команди, по п'ять спортсменів у кожній: захисники, нападники та воротар. Грають по два тайми, один тривалістю в 10 хвилин.У чемпіонаті міксі беруть участь і хлопці, і дівчата. Вчителька фізкультуриозповідає, що у першому таймі в її команді грають три хлопчики та дві дівчинки на полі, а у другому - грає три дівчинки та два хлопчики."Змагання важкі, бо хлопці грають краще, ніж дівчата, але діти стараються", - каже вчителька.Зі слів організатора Дмитра Голоскокова, нагородження команд відбудеться 19 листопада, після завершення другого дня чемпіонату.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію