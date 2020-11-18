На Волині міська рада просить скасувати карантин вихідного дня





Про це інформують



Звернення до Кабінету Міністрів та народних депутатів України щодо скасування карантину «вихідного дня» ухвалили депутати Нововолинської міської ради на позачерговій сесії сьогодні, 18 листопада 2020 року.



"Впровадження таких жорстких карантинних заходів відбулося без жодного дослідження того, яким чином це вплине на динаміку розповсюдження гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, а також без проведення консультацій, принаймні з міськими головами обласних центрів та з представниками бізнес спільноти, які понесуть найбільші втрати", - йдеться, зокрема, у документі.



У зверненні також наголошується, що надходження до міського бюджету Нововолинська за результатами діяльності суб’єктів малого та середнього бізнесу становлять вагому частину усіх податкових надходжень і відіграють одну із головних ролей у формуванні дохідної частини бюджету міста.



"Закриття значної кількості закладів підприємницької діяльності призведе до того, що і роботодавці, і наймані працівники, котрі є жителями Нововолинська та навколишніх сіл, залишаться без місця роботи та засобів для існування. А це погіршить їхнє і так скрутне матеріальне становище", – йдеться у зверненні.



Таким чином, як вважають депутати, підприємці понесуть збитки, працездатне населення залишиться без роботи і доходів, а місцевий бюджет втратить значну частину надходжень, що призведе до неможливості належного забезпечення життєдіяльності міста.



На пропозицію депутата міської ради Віталія Бадзюня обранці громади також вирішили направити звернення до Кабінету Міністрів та народних депутатів України щодо перенесення до 1 січня 2022 року введення обов’язкового застосування касових апаратів (РРО) для ФОП другої-четвертої груп.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Депутати Нововолинської міської ради просять скасувати карантин вихідного дня.Про це інформують на сайті Нововолинськради.Звернення до Кабінету Міністрів та народних депутатів України щодо скасування карантину «вихідного дня» ухвалили депутати Нововолинської міської ради на позачерговій сесії сьогодні, 18 листопада 2020 року."Впровадження таких жорстких карантинних заходів відбулося без жодного дослідження того, яким чином це вплине на динаміку розповсюдження гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, а також без проведення консультацій, принаймні з міськими головами обласних центрів та з представниками бізнес спільноти, які понесуть найбільші втрати", - йдеться, зокрема, у документі.У зверненні також наголошується, що надходження до міського бюджету Нововолинська за результатами діяльності суб’єктів малого та середнього бізнесу становлять вагому частину усіх податкових надходжень і відіграють одну із головних ролей у формуванні дохідної частини бюджету міста."Закриття значної кількості закладів підприємницької діяльності призведе до того, що і роботодавці, і наймані працівники, котрі є жителями Нововолинська та навколишніх сіл, залишаться без місця роботи та засобів для існування. А це погіршить їхнє і так скрутне матеріальне становище", – йдеться у зверненні.Таким чином, як вважають депутати, підприємці понесуть збитки, працездатне населення залишиться без роботи і доходів, а місцевий бюджет втратить значну частину надходжень, що призведе до неможливості належного забезпечення життєдіяльності міста.На пропозицію депутата міської радиобранці громади також вирішили направити звернення до Кабінету Міністрів та народних депутатів України щодо перенесення до 1 січня 2022 року введення обов’язкового застосування касових апаратів (РРО) для ФОП другої-четвертої груп.

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