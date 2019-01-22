Через прорив теплотраси у Харкові на ринку обвалився асфальт





Про подію написали у твіттері, повідомляє



Яма, яка утворилася через прорив труби, швидко заповнюється окропом.



Інцидент стався на проспекті Ювілейному. Біля одного з провалів стояли ящики з фруктами. Щоб врятувати товар, підприємцям довелося ризикувати життям.



Офіційних коментарів від комунальників наразі немає. Існує ймовірність нових обвалів.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Епічна комунальна аварія сталася ввечері 18 листопада на території Новосалтівського ринку в Харкові. Біля входу на ринок через прорив труби теплопостачання утворилися дві величезні ями.Про подію написали у твіттері, повідомляє канал 24 . За попередніми даними, постраждалих внаслідок інциденту немає.Яма, яка утворилася через прорив труби, швидко заповнюється окропом.Інцидент стався на проспекті Ювілейному. Біля одного з провалів стояли ящики з фруктами. Щоб врятувати товар, підприємцям довелося ризикувати життям.Офіційних коментарів від комунальників наразі немає. Існує ймовірність нових обвалів.

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