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Через прорив теплотраси у Харкові на ринку обвалився асфальт

Через прорив теплотраси у Харкові на ринку обвалився асфальт
Епічна комунальна аварія сталася ввечері 18 листопада на території Новосалтівського ринку в Харкові. Біля входу на ринок через прорив труби теплопостачання утворилися дві величезні ями.

Про подію написали у твіттері, повідомляє канал 24. За попередніми даними, постраждалих внаслідок інциденту немає.

Яма, яка утворилася через прорив труби, швидко заповнюється окропом.

Інцидент стався на проспекті Ювілейному. Біля одного з провалів стояли ящики з фруктами. Щоб врятувати товар, підприємцям довелося ризикувати життям.

Офіційних коментарів від комунальників наразі немає. Існує ймовірність нових обвалів.

Через прорив теплотраси у Харкові на ринку обвалився асфальт

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Теги: Харків, ринок, труба, асфальт, прорив
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