У Луцьку вантажівка протаранила легковик. ФОТО





Про це



Як зазначили свідки події, автопригода сталася близько 19 години. Іveco EvroCargo, не дотримавшись безпечної дистанції, зіткнувся з ВАЗ 2108. Остання не підлягає ремонту, адже отримала значні механічні пошкодження. У вантажівки Iveco лише легке пошкодження бампера.



На місці працював екіпаж патрульной поліції. Деталі – згодом.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на вулиці Ківерцівській, навпроти заїзду на військовий аеродром, зіткнулися вантажівка та легковик.Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.Як зазначили свідки події, автопригода сталася близько 19 години. Іveco EvroCargo, не дотримавшись безпечної дистанції, зіткнувся з ВАЗ 2108. Остання не підлягає ремонту, адже отримала значні механічні пошкодження. У вантажівки Iveco лише легке пошкодження бампера.На місці працював екіпаж патрульной поліції. Деталі – згодом.

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