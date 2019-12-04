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У Луцьку вантажівка протаранила легковик. ФОТО

У Луцьку вантажівка протаранила легковик. ФОТО
У Луцьку на вулиці Ківерцівській, навпроти заїзду на військовий аеродром, зіткнулися вантажівка та легковик.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.

Як зазначили свідки події, автопригода сталася близько 19 години. Іveco EvroCargo, не дотримавшись безпечної дистанції, зіткнувся з ВАЗ 2108. Остання не підлягає ремонту, адже отримала значні механічні пошкодження. У вантажівки Iveco лише легке пошкодження бампера.

На місці працював екіпаж патрульной поліції. Деталі – згодом.

У Луцьку вантажівка протаранила легковик. ФОТО
У Луцьку вантажівка протаранила легковик. ФОТО
У Луцьку вантажівка протаранила легковик. ФОТО
У Луцьку вантажівка протаранила легковик. ФОТО
У Луцьку вантажівка протаранила легковик. ФОТО
У Луцьку вантажівка протаранила легковик. ФОТО
У Луцьку вантажівка протаранила легковик. ФОТО
У Луцьку вантажівка протаранила легковик. ФОТО

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Теги: аварія, вантажівка, легковик, Ківерцівська
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