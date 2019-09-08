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Волинській громаді передали третій шкільний автобус

Волинській громаді передали третій шкільний автобус
У середу, 18 листопада, Підгайцівська об’єднана територіальна громада поповнилася ще одним шкільним автобусом.

Про це інформують на сайті громади.

Транспортні засоби для школярів Волинської області придбало управління освіти, науки та молоді Волинської ОДА за кошти державної субвенції на умовах співфінансування з місцевих бюджетів.

Зокрема, внесок бюджету Підгайцівської ОТГ становив 608 тисяч гривень.

Волинській громаді передали третій шкільний автобус

Ключі від новенького «Богдана» А22412 вручили начальнику відділу освіти, культури, молоді та спорту Підгайцівської сільської ради Жанні Скороход.

Нагадаємо, що цього року у громаді з’явився вже третій шкільний автобус. Ще два раніше придбали за кошти з сільського бюджету.

Волинській громаді передали третій шкільний автобус
Волинській громаді передали третій шкільний автобус
Волинській громаді передали третій шкільний автобус

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Теги: Підгайцівська ОТГ, громада, шкільний автобус
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