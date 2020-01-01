19 листопада на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
День народження 19 листопада святкують журналісти Ольга Юзепчук, Олена Павлюк.
Крім того, сьогодні народився колишній голова Луцької районної адміністрації Володимир Демчук та громадський діяч, поет Валерій Гнатюк (на фото).
День народження цього дня відзначають і історик Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки Оксана Карліна та волинська письменниця, перекладач, член Національної спілки письменників України Олена Криштальська.
Інформаційне агентство ВолиньPost вітає усіх ювілярів, а також іменинників цього дня – Олександрів та Клавдій – та бажає міцного здоров’я, кохання, злагоди у родині, творчого натхнення та професійних успіхів.
Сьогодні відзначається День працівника скляної промисловості.
День 19 листопада проголосили Всесвітнім днем туалету в 2001 році під час міжнародної конференції в Сінгапурі, присвяченої проблемам туалетів. До речі, місце проведення конференції обрали не випадково: Сінгапур славиться бездоганною чистотою туалетів.
19 листопада 2005 року в Луцьку відкрився найбільший на той день у Західній Україні торговельний комплекс – гіпермаркет "Там Там".
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Крім того, сьогодні народився колишній голова Луцької районної адміністрації Володимир Демчук та громадський діяч, поет Валерій Гнатюк (на фото).
День народження цього дня відзначають і історик Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки Оксана Карліна та волинська письменниця, перекладач, член Національної спілки письменників України Олена Криштальська.
Інформаційне агентство ВолиньPost вітає усіх ювілярів, а також іменинників цього дня – Олександрів та Клавдій – та бажає міцного здоров’я, кохання, злагоди у родині, творчого натхнення та професійних успіхів.
Сьогодні відзначається День працівника скляної промисловості.
День 19 листопада проголосили Всесвітнім днем туалету в 2001 році під час міжнародної конференції в Сінгапурі, присвяченої проблемам туалетів. До речі, місце проведення конференції обрали не випадково: Сінгапур славиться бездоганною чистотою туалетів.
19 листопада 2005 року в Луцьку відкрився найбільший на той день у Західній Україні торговельний комплекс – гіпермаркет "Там Там".
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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