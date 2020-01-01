19 листопада на Волині: гортаючи календар

День народження 19 листопада святкують журналістиКрім того, сьогодні народився колишній голова Луцької районної адміністраціїта громадський діяч, поет(на фото).День народження цього дня відзначають і історик Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українкита волинська письменниця, перекладач, член Національної спілки письменників Українивітає усіх ювілярів, а також іменинників цього дня – Олександрів та Клавдій – та бажає міцного здоров’я, кохання, злагоди у родині, творчого натхнення та професійних успіхів.Сьогодні відзначається День працівника скляної промисловості.День 19 листопада проголосили Всесвітнім днем туалету в 2001 році під час міжнародної конференції в Сінгапурі, присвяченої проблемам туалетів. До речі, місце проведення конференції обрали не випадково: Сінгапур славиться бездоганною чистотою туалетів.19 листопада 2005 року в Луцьку відкрився найбільший на той день у Західній Україні торговельний комплекс – гіпермаркет "Там Там".