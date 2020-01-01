Основна причина обміління Світязю – кліматичні зміни, – новообраний селищний голова Шацька

Сергій Карпук заявив, що у вирішенні проблеми обміління Світязю надто багато політики і мало реальних дій.



Про це очільник громади розповів у програмі “Актуально” на



Він каже, що головна причина обміління – це зміни клімату.



«З тієї інформації, яку ми збирали протягом двох років, все-таки основною проблемою обміління Світязю є кліматичні зміни. Хтось називає вплив людини, хтось вплив Хотиславського кар’єру, діяльність господарських підприємств, але основне – кліматичні зміни», – заявив Сергій Карпук.



Він зазначив, що минулого року вперше Шацькі озера не замерзли, кількість опадів впала, а температура повітря різко підіймається.



«Така ж ситуація і в Польщі та Німеччині, але там влада визначилась, вона не робить на цьому політики, а вирішує проблему. На рівні держави в Німеччині прийняли програму щодо адаптації змін клімату, а наші досі шукають винних», – каже новобраний селищний голова.



Якщо говорити про дії країн-сусідів, то там намагаються зберегти воду на місцях. Так потрібно робити і зі Світязем, тобто реконструювати меліоративні мережі, ремонтувати шлюзи та гідротехнічні споруди. Ось це дозволить зберігати нормальний рівень води в озерах.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Новообраний селищний голова Шацьказаявив, що у вирішенні проблеми обміління Світязю надто багато політики і мало реальних дій.Про це очільник громади розповів у програмі “Актуально” на 12 каналі Він каже, що головна причина обміління – це зміни клімату.«З тієї інформації, яку ми збирали протягом двох років, все-таки основною проблемою обміління Світязю є кліматичні зміни. Хтось називає вплив людини, хтось вплив Хотиславського кар’єру, діяльність господарських підприємств, але основне – кліматичні зміни», – заявив Сергій Карпук.Він зазначив, що минулого року вперше Шацькі озера не замерзли, кількість опадів впала, а температура повітря різко підіймається.«Така ж ситуація і в Польщі та Німеччині, але там влада визначилась, вона не робить на цьому політики, а вирішує проблему. На рівні держави в Німеччині прийняли програму щодо адаптації змін клімату, а наші досі шукають винних», – каже новобраний селищний голова.Якщо говорити про дії країн-сусідів, то там намагаються зберегти воду на місцях. Так потрібно робити і зі Світязем, тобто реконструювати меліоративні мережі, ремонтувати шлюзи та гідротехнічні споруди. Ось це дозволить зберігати нормальний рівень води в озерах.

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