Основна причина обміління Світязю – кліматичні зміни, – новообраний селищний голова Шацька
Сьогодні, 22:44
Новообраний селищний голова Шацька Сергій Карпук заявив, що у вирішенні проблеми обміління Світязю надто багато політики і мало реальних дій.
Про це очільник громади розповів у програмі “Актуально” на 12 каналі.
Він каже, що головна причина обміління – це зміни клімату.
«З тієї інформації, яку ми збирали протягом двох років, все-таки основною проблемою обміління Світязю є кліматичні зміни. Хтось називає вплив людини, хтось вплив Хотиславського кар’єру, діяльність господарських підприємств, але основне – кліматичні зміни», – заявив Сергій Карпук.
Він зазначив, що минулого року вперше Шацькі озера не замерзли, кількість опадів впала, а температура повітря різко підіймається.
«Така ж ситуація і в Польщі та Німеччині, але там влада визначилась, вона не робить на цьому політики, а вирішує проблему. На рівні держави в Німеччині прийняли програму щодо адаптації змін клімату, а наші досі шукають винних», – каже новобраний селищний голова.
Якщо говорити про дії країн-сусідів, то там намагаються зберегти воду на місцях. Так потрібно робити і зі Світязем, тобто реконструювати меліоративні мережі, ремонтувати шлюзи та гідротехнічні споруди. Ось це дозволить зберігати нормальний рівень води в озерах.
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Про це очільник громади розповів у програмі “Актуально” на 12 каналі.
Він каже, що головна причина обміління – це зміни клімату.
«З тієї інформації, яку ми збирали протягом двох років, все-таки основною проблемою обміління Світязю є кліматичні зміни. Хтось називає вплив людини, хтось вплив Хотиславського кар’єру, діяльність господарських підприємств, але основне – кліматичні зміни», – заявив Сергій Карпук.
Він зазначив, що минулого року вперше Шацькі озера не замерзли, кількість опадів впала, а температура повітря різко підіймається.
«Така ж ситуація і в Польщі та Німеччині, але там влада визначилась, вона не робить на цьому політики, а вирішує проблему. На рівні держави в Німеччині прийняли програму щодо адаптації змін клімату, а наші досі шукають винних», – каже новобраний селищний голова.
Якщо говорити про дії країн-сусідів, то там намагаються зберегти воду на місцях. Так потрібно робити і зі Світязем, тобто реконструювати меліоративні мережі, ремонтувати шлюзи та гідротехнічні споруди. Ось це дозволить зберігати нормальний рівень води в озерах.
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