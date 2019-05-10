У курортному селищі на Волині планують створити центр туризму та дозвілля. ВІДЕО
Сьогодні, 01:34
Центр розвитку туризму та дозвілля вже наступного року планують створити при Шацькій селищній раді.
Про це в програмі “Актуально” на 12 каналі заявив новообраний голова громади Сергій Карпук.
«Громада буде спроможною це зробити. Тим більше тоді, коли до цього можна залучити і культурні заклади», – заявив Сергій Карпук.
У такому центрі можна буде отримати консультацію, комплексно спланувати свій відпочинок, дізнатися про фестивалі та конкурси. До його функціонування планують залучати і бізнес.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це в програмі “Актуально” на 12 каналі заявив новообраний голова громади Сергій Карпук.
«Громада буде спроможною це зробити. Тим більше тоді, коли до цього можна залучити і культурні заклади», – заявив Сергій Карпук.
У такому центрі можна буде отримати консультацію, комплексно спланувати свій відпочинок, дізнатися про фестивалі та конкурси. До його функціонування планують залучати і бізнес.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У курортному селищі на Волині планують створити центр туризму та дозвілля. ВІДЕО
Сьогодні, 01:34
Віктор Ляшко назвав ціну вакцини від коронавірусу
Сьогодні, 00:22
19 листопада на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Бюджет участі: у Луцьку визначили проєкти-переможці
18 листопад, 23:28
Основна причина обміління Світязю – кліматичні зміни, – новообраний селищний голова Шацька
18 листопад, 22:44