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У курортному селищі на Волині планують створити центр туризму та дозвілля. ВІДЕО

У курортному селищі на Волині планують створити центр туризму та дозвілля. ВІДЕО
Центр розвитку туризму та дозвілля вже наступного року планують створити при Шацькій селищній раді.

Про це в програмі “Актуально” на 12 каналі заявив новообраний голова громади Сергій Карпук.

«Громада буде спроможною це зробити. Тим більше тоді, коли до цього можна залучити і культурні заклади», – заявив Сергій Карпук.

У такому центрі можна буде отримати консультацію, комплексно спланувати свій відпочинок, дізнатися про фестивалі та конкурси. До його функціонування планують залучати і бізнес.

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Теги: Шацьк, центр, туризм, дозвілля
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