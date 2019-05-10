У курортному селищі на Волині планують створити центр туризму та дозвілля. ВІДЕО





Про це в програмі “Актуально” на Сергій Карпук.



«Громада буде спроможною це зробити. Тим більше тоді, коли до цього можна залучити і культурні заклади», – заявив Сергій Карпук.



У такому центрі можна буде отримати консультацію, комплексно спланувати свій відпочинок, дізнатися про фестивалі та конкурси. До його функціонування планують залучати і бізнес.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Центр розвитку туризму та дозвілля вже наступного року планують створити при Шацькій селищній раді.Про це в програмі “Актуально” на 12 каналі заявив новообраний голова громади«Громада буде спроможною це зробити. Тим більше тоді, коли до цього можна залучити і культурні заклади», – заявив Сергій Карпук.У такому центрі можна буде отримати консультацію, комплексно спланувати свій відпочинок, дізнатися про фестивалі та конкурси. До його функціонування планують залучати і бізнес.

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