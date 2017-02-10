Доля 69 військових, які зникли на Донбасі, залишається невідомою, – Міноборони





Про це йдеться у відповіді Кадрового центру ЗСУ Міністерства оборони на запит



"За даними персонального обліку втрат особового складу Збройних сил України, який ведеться в Кадровому центрі Збройних сил України, з початку проведення Антитерористичної операції кількість зниклих безвісти військовослужбовців ЗСУ становила 526 осіб, з цієї кількості знайдені (живими та мертвими) 457 осіб. Станом на 17.11.2020 залишаються не розшуканими 69 осіб", – зазначається у відповіді.



Як повідомлялося, за даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На сьогодні невідомою залишається доля 69 українських військових, які зникли на Донбасі від початку бойових дій.Про це йдеться у відповіді Кадрового центру ЗСУ Міністерства оборони на запит Радіо Свобода "За даними персонального обліку втрат особового складу Збройних сил України, який ведеться в Кадровому центрі Збройних сил України, з початку проведення Антитерористичної операції кількість зниклих безвісти військовослужбовців ЗСУ становила 526 осіб, з цієї кількості знайдені (живими та мертвими) 457 осіб. Станом на 17.11.2020 залишаються не розшуканими 69 осіб", – зазначається у відповіді.Як повідомлялося, за даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.

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