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Доля 69 військових, які зникли на Донбасі, залишається невідомою, – Міноборони

Доля 69 військових, які зникли на Донбасі, залишається невідомою, – Міноборони
На сьогодні невідомою залишається доля 69 українських військових, які зникли на Донбасі від початку бойових дій.

Про це йдеться у відповіді Кадрового центру ЗСУ Міністерства оборони на запит Радіо Свобода.

"За даними персонального обліку втрат особового складу Збройних сил України, який ведеться в Кадровому центрі Збройних сил України, з початку проведення Антитерористичної операції кількість зниклих безвісти військовослужбовців ЗСУ становила 526 осіб, з цієї кількості знайдені (живими та мертвими) 457 осіб. Станом на 17.11.2020 залишаються не розшуканими 69 осіб", – зазначається у відповіді.

Як повідомлялося, за даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.

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Теги: АТО, Міноборони, зниклі безвісти
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