Бельгійська компанія може розпочати в Луцьку виробництво текстильних виробів





Про це інформують на сайті



Відтак, днями заступник голови облдержадміністрації Ігор Чуліпа зустрівся із представниками бельгійської компанії «Monks International - Belgian National», зокрема із генеральним директором компанії «Monks International - Belgian National» Ремі Таком аби обговорити основні аспекти співпраці.



Участь у зустрічі взяв і перший заступник Луцького міського голови Григорій Недопад, адже іноземна компанія шукає земельну ділянку або приміщення, яке призначене для виробництва текстильних виробів саме на території обласного центру.



«Ми дуже раді, що ваша компанія розглядає Волинь, як базу для вкладення інвестицій. Для нас важлива така співпраця, адже нові підприємства – це нові робочі місця та мільйоні інвестиції в економічний розвиток регіону. Окрім цього, значна частина нашого населення має досвід роботи за кордоном. Впевнений, що якщо їм забезпечити гідні умови праці та гідну заробітну плату, вони із задоволенням залишаться працювати тут, на рідній землі», – звернуся до іноземних гостей заступник голови ОДА.



Генеральний директор компанії розповів, що вони уже не один рік працюють на світовому текстильному ринку. Їхні підприємства за один тиждень виготовляють близько 1 мільйона метрів тканини на тиждень. Цьогоріч хочуть розпочати бізнес в Україні. Відтак, обирають між Луцьком та Тернополем.



«При виборі місця для започаткування бізнесу, для нас важливі декілька пунктів. Зокрема, це умови оренди приміщення, а в майбутньому купівля земельної ділянки та будівництво підприємства, співпраця із місцевою владою, наявність спеціалістів у сфері текстилю, можливість навчання на базі коледжів та училищ. Також для нас важливі соціальні гарантії для працівників, такі як наявність місць у дитячих садках для працівників підприємства», – розповів Ремі Так.



За словами Григорія Недопада, усі ці вимоги обласний центр Волині без проблем може гарантувати. В місті розвинена інфраструктура, щороку збільшується кількість місць у дошкільних навчальних закладах, розвинена мережа позашкільних закладів, профтехучилища, коледжі готові до співпраці з іноземними інвесторами в напрямку підготовки спеціалістів.



На завершення зустрічі, Ігор Чуліпа розповів про переваги ведення бізнесу саме на Волині.



«Волинь – ворота у Західну Європу. Через Волинь проходять найбільші в Україні промислові потоки. Зокрема, через ПП «Ягодин» проходить 50 % загальнодержавного товаропотоку, а через залізничний ПП «Ізов» понад 70%. Тому Волинь – вигідний з логістичної точки зору регіон для вкладення інвестицій та ведення бізнесу, – розповів заступник голови облдержадміністрації. – Впевнений, що міська влада та обласна зі своєї сторони робитиме усе можливе, щоб забезпечити вашій компанії прийнятний рівень інвестиційної прибутковості».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Бельгійска компанія «MONKS International - Belgian National» планує розпочати виробництво матрацних чохлів для ліжок в Україні, зокрема, у Волинській області. Орієнтовний обсяг вкладення іноземних інвестицій 3-5 мільйонів євро.Про це інформують на сайті Волинської облдержадміністрації Відтак, днями заступник голови облдержадміністрації Ігор Чуліпа зустрівся із представниками бельгійської компанії «Monks International - Belgian National», зокрема із генеральним директором компанії «Monks International - Belgian National» Ремі Таком аби обговорити основні аспекти співпраці.Участь у зустрічі взяв і перший заступник Луцького міського голови Григорій Недопад, адже іноземна компанія шукає земельну ділянку або приміщення, яке призначене для виробництва текстильних виробів саме на території обласного центру.«Ми дуже раді, що ваша компанія розглядає Волинь, як базу для вкладення інвестицій. Для нас важлива така співпраця, адже нові підприємства – це нові робочі місця та мільйоні інвестиції в економічний розвиток регіону. Окрім цього, значна частина нашого населення має досвід роботи за кордоном. Впевнений, що якщо їм забезпечити гідні умови праці та гідну заробітну плату, вони із задоволенням залишаться працювати тут, на рідній землі», – звернуся до іноземних гостей заступник голови ОДА.Генеральний директор компанії розповів, що вони уже не один рік працюють на світовому текстильному ринку. Їхні підприємства за один тиждень виготовляють близько 1 мільйона метрів тканини на тиждень. Цьогоріч хочуть розпочати бізнес в Україні. Відтак, обирають між Луцьком та Тернополем.«При виборі місця для започаткування бізнесу, для нас важливі декілька пунктів. Зокрема, це умови оренди приміщення, а в майбутньому купівля земельної ділянки та будівництво підприємства, співпраця із місцевою владою, наявність спеціалістів у сфері текстилю, можливість навчання на базі коледжів та училищ. Також для нас важливі соціальні гарантії для працівників, такі як наявність місць у дитячих садках для працівників підприємства», – розповів Ремі Так.За словами Григорія Недопада, усі ці вимоги обласний центр Волині без проблем може гарантувати. В місті розвинена інфраструктура, щороку збільшується кількість місць у дошкільних навчальних закладах, розвинена мережа позашкільних закладів, профтехучилища, коледжі готові до співпраці з іноземними інвесторами в напрямку підготовки спеціалістів.На завершення зустрічі, Ігор Чуліпа розповів про переваги ведення бізнесу саме на Волині.«Волинь – ворота у Західну Європу. Через Волинь проходять найбільші в Україні промислові потоки. Зокрема, через ПП «Ягодин» проходить 50 % загальнодержавного товаропотоку, а через залізничний ПП «Ізов» понад 70%. Тому Волинь – вигідний з логістичної точки зору регіон для вкладення інвестицій та ведення бізнесу, – розповів заступник голови облдержадміністрації. – Впевнений, що міська влада та обласна зі своєї сторони робитиме усе можливе, щоб забезпечити вашій компанії прийнятний рівень інвестиційної прибутковості».

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