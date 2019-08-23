Поблизу Луцька школярі влаштували велоралі у спортзалі. ФОТО
Сьогодні, 03:14
У Боратині змагалися велосипедисти. Традиційно старти з велосипедного туризму проводять у польових умовах, однак юні туристи з Боратина проявили креатив і влаштували велоралі просто у шкільному спортзалі.
Вийшло ще більш захоплююче, ніж зазвичай, тож емоції та настрій учасників (учні 3-8 класів) були по-справжньому спортивними, інформують на сайті Боратинської громади.
Перемогу на дистанції «Фігурне водіння велосипеда» святкували Яна Глина, Станіслав Пурін, Маргарита Шевчук та Денис Мазурок.
Серед призерів – Юлія Гладь, Софія Шаповаленко, Антон Глина, Владислав Куничник, Евеліна Мельник, Юлія Демкова, Максим Гончаров та Ілля Петровський.
Слід відзначити, що подібні змагання у навчальному закладі проводяться не вперше.
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Вийшло ще більш захоплююче, ніж зазвичай, тож емоції та настрій учасників (учні 3-8 класів) були по-справжньому спортивними, інформують на сайті Боратинської громади.
Перемогу на дистанції «Фігурне водіння велосипеда» святкували Яна Глина, Станіслав Пурін, Маргарита Шевчук та Денис Мазурок.
Серед призерів – Юлія Гладь, Софія Шаповаленко, Антон Глина, Владислав Куничник, Евеліна Мельник, Юлія Демкова, Максим Гончаров та Ілля Петровський.
Слід відзначити, що подібні змагання у навчальному закладі проводяться не вперше.
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