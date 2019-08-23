вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Поблизу Луцька школярі влаштували велоралі у спортзалі. ФОТО

Поблизу Луцька школярі влаштували велоралі у спортзалі. ФОТО
У Боратині змагалися велосипедисти. Традиційно старти з велосипедного туризму проводять у польових умовах, однак юні туристи з Боратина проявили креатив і влаштували велоралі просто у шкільному спортзалі.

Вийшло ще більш захоплююче, ніж зазвичай, тож емоції та настрій учасників (учні 3-8 класів) були по-справжньому спортивними, інформують на сайті Боратинської громади.

Перемогу на дистанції «Фігурне водіння велосипеда» святкували Яна Глина, Станіслав Пурін, Маргарита Шевчук та Денис Мазурок.

Серед призерів – Юлія Гладь, Софія Шаповаленко, Антон Глина, Владислав Куничник, Евеліна Мельник, Юлія Демкова, Максим Гончаров та Ілля Петровський.

Слід відзначити, що подібні змагання у навчальному закладі проводяться не вперше.

Поблизу Луцька школярі влаштували велоралі у спортзалі. ФОТО
Поблизу Луцька школярі влаштували велоралі у спортзалі. ФОТО
Поблизу Луцька школярі влаштували велоралі у спортзалі. ФОТО
Поблизу Луцька школярі влаштували велоралі у спортзалі. ФОТО
Поблизу Луцька школярі влаштували велоралі у спортзалі. ФОТО
Поблизу Луцька школярі влаштували велоралі у спортзалі. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Боратинська громада, велосипед, змагання
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Відомі результати офіційного підрахунку голосів на виборах мера Луцька
Карантин вихідного дня: чи скасовують відзначення весіль на Волині
Жінка, яка набрала лише 36 голосів виборців, стане депутаткою Волиньради
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Поблизу Луцька школярі влаштували велоралі у спортзалі. ФОТО
Сьогодні, 03:14
В Україні скасували довідку про склад сім’ї
Сьогодні, 02:15
У курортному селищі на Волині планують створити центр туризму та дозвілля. ВІДЕО
Сьогодні, 01:34
Віктор Ляшко назвав ціну вакцини від коронавірусу
Сьогодні, 00:22
19 листопада на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Схожі новини
У Луцьку вкрали велосипед чемпіона змагань. ФОТО У Луцьку вкрали велосипед чемпіона змагань. ФОТО
23 серпень, 2019, 09:44
У Луцьку - велоквест «Весняна Котовасія» У Луцьку - велоквест «Весняна Котовасія»
16 квітень, 2015, 10:53
Волинські велосипедисти завоювали 8 медалей на всеукраїнських змаганнях. ФОТО Волинські велосипедисти завоювали 8 медалей на всеукраїнських змаганнях. ФОТО
02 березень, 2015, 15:38
Поблизу Луцька екоактивісти висадили за один день понад тисячу дерев. ФОТО Поблизу Луцька екоактивісти висадили за один день понад тисячу дерев. ФОТО
12 листопад, 14:23
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Поблизу Луцька школярі влаштували велоралі у спортзалі. ФОТО
Сьогодні, 03:14
 0
В Україні скасували довідку про склад сім’ї
Сьогодні, 02:15
 0
У курортному селищі на Волині планують створити центр туризму та дозвілля. ВІДЕО
Сьогодні, 01:34
 0
Віктор Ляшко назвав ціну вакцини від коронавірусу
Сьогодні, 00:22
 0
19 листопада на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Медіа
відео
1/8