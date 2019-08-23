Поблизу Луцька школярі влаштували велоралі у спортзалі. ФОТО





Вийшло ще більш захоплююче, ніж зазвичай, тож емоції та настрій учасників (учні 3-8 класів) були по-справжньому спортивними, інформують на сайті



Перемогу на дистанції «Фігурне водіння велосипеда» святкували Яна Глина, Станіслав Пурін, Маргарита Шевчук та Денис Мазурок.



Серед призерів – Юлія Гладь, Софія Шаповаленко, Антон Глина, Владислав Куничник, Евеліна Мельник, Юлія Демкова, Максим Гончаров та Ілля Петровський.



Слід відзначити, що подібні змагання у навчальному закладі проводяться не вперше.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Боратині змагалися велосипедисти. Традиційно старти з велосипедного туризму проводять у польових умовах, однак юні туристи з Боратина проявили креатив і влаштували велоралі просто у шкільному спортзалі.Вийшло ще більш захоплююче, ніж зазвичай, тож емоції та настрій учасників (учні 3-8 класів) були по-справжньому спортивними, інформують на сайті Боратинської громади Перемогу на дистанції «Фігурне водіння велосипеда» святкувалитаСеред призерів –таСлід відзначити, що подібні змагання у навчальному закладі проводяться не вперше.

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