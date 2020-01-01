В Україні – новий коронавірусний рекорд

13 357 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували в Україні за останню добу (18 листопада). Зокрема, захворіли 539 дітей та 673 медпрацівники.Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок четверга, 19 листопада.Також за минулу добу:госпіталізували – 1 531 особу;летальних випадків – 257;одужало – 7 400 осіб;здійснили тестувань за добу – 65 402 (зокрема методом ПЛР – 40 585, методом ІФА – 24 817).В Україні за добу зафіксували рекорд за кількістю нових випадків зараження COVID-19. Попереднє найбільше значення було встановлено 14 листопада, тоді захворіло 12 524 людини.Також другий день поспіль фіксують рекордну кількість летальних випадків, днем раніше померло 256 пацієнтів з коронавірусом.За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 348), Дніпропетровській (1 128), Київській (786), Запорізькій (748) та Черкаській (726) областях.За весь час пандемії в Україні:захворіло – 583 510 осіб;одужало – 266 479 осіб;летальних випадків – 10 369;провели ПЛР-тестувань – 4 062 868.Кількість захворювань в регіонах:м. Київ – 55 203 випадки;Вінницька область – 14 532 випадки;Дніпропетровська область – 25 028 випадків;Донецька область – 18 790 випадків;Житомирська область – 24 542 випадки;Закарпатська область – 20 463 випадки;Запорізька область – 21 481 випадок;Івано-Франківська область – 30 091 випадок;Київська область – 27 347 випадків;Кіровоградська область – 3 931 випадок;Луганська область – 5 385 випадків;Львівська область – 39 229 випадків;Миколаївська область – 13 769 випадків;Одеська область – 35 440 випадків;Полтавська область – 16 935 випадків;Рівненська область – 26 442 випадки;Сумська область – 20 124 випадки;Тернопільська область – 24 552 випадки;Харківська область – 49 618 випадків;Херсонська область – 7 946 випадків;Хмельницька область – 24 485 випадків;Черкаська область – 15 759 випадків;Чернівецька область – 29 612 випадків;Чернігівська область – 12 656 випадків.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.