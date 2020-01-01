В Україні – новий коронавірусний рекорд
Сьогодні, 08:57
13 357 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували в Україні за останню добу (18 листопада). Зокрема, захворіли 539 дітей та 673 медпрацівники.
Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок четверга, 19 листопада.
Також за минулу добу:
госпіталізували – 1 531 особу;
летальних випадків – 257;
одужало – 7 400 осіб;
здійснили тестувань за добу – 65 402 (зокрема методом ПЛР – 40 585, методом ІФА – 24 817).
В Україні за добу зафіксували рекорд за кількістю нових випадків зараження COVID-19. Попереднє найбільше значення було встановлено 14 листопада, тоді захворіло 12 524 людини.
Також другий день поспіль фіксують рекордну кількість летальних випадків, днем раніше померло 256 пацієнтів з коронавірусом.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 348), Дніпропетровській (1 128), Київській (786), Запорізькій (748) та Черкаській (726) областях.
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 583 510 осіб;
одужало – 266 479 осіб;
летальних випадків – 10 369;
провели ПЛР-тестувань – 4 062 868.
Кількість захворювань в регіонах:
м. Київ – 55 203 випадки;
Вінницька область – 14 532 випадки;
Волинська область – 20 150 випадків (502 випадки за останню добу);
Дніпропетровська область – 25 028 випадків;
Донецька область – 18 790 випадків;
Житомирська область – 24 542 випадки;
Закарпатська область – 20 463 випадки;
Запорізька область – 21 481 випадок;
Івано-Франківська область – 30 091 випадок;
Київська область – 27 347 випадків;
Кіровоградська область – 3 931 випадок;
Луганська область – 5 385 випадків;
Львівська область – 39 229 випадків;
Миколаївська область – 13 769 випадків;
Одеська область – 35 440 випадків;
Полтавська область – 16 935 випадків;
Рівненська область – 26 442 випадки;
Сумська область – 20 124 випадки;
Тернопільська область – 24 552 випадки;
Харківська область – 49 618 випадків;
Херсонська область – 7 946 випадків;
Хмельницька область – 24 485 випадків;
Черкаська область – 15 759 випадків;
Чернівецька область – 29 612 випадків;
Чернігівська область – 12 656 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок четверга, 19 листопада.
Також за минулу добу:
госпіталізували – 1 531 особу;
летальних випадків – 257;
одужало – 7 400 осіб;
здійснили тестувань за добу – 65 402 (зокрема методом ПЛР – 40 585, методом ІФА – 24 817).
В Україні за добу зафіксували рекорд за кількістю нових випадків зараження COVID-19. Попереднє найбільше значення було встановлено 14 листопада, тоді захворіло 12 524 людини.
Також другий день поспіль фіксують рекордну кількість летальних випадків, днем раніше померло 256 пацієнтів з коронавірусом.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 348), Дніпропетровській (1 128), Київській (786), Запорізькій (748) та Черкаській (726) областях.
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 583 510 осіб;
одужало – 266 479 осіб;
летальних випадків – 10 369;
провели ПЛР-тестувань – 4 062 868.
Кількість захворювань в регіонах:
м. Київ – 55 203 випадки;
Вінницька область – 14 532 випадки;
Волинська область – 20 150 випадків (502 випадки за останню добу);
Дніпропетровська область – 25 028 випадків;
Донецька область – 18 790 випадків;
Житомирська область – 24 542 випадки;
Закарпатська область – 20 463 випадки;
Запорізька область – 21 481 випадок;
Івано-Франківська область – 30 091 випадок;
Київська область – 27 347 випадків;
Кіровоградська область – 3 931 випадок;
Луганська область – 5 385 випадків;
Львівська область – 39 229 випадків;
Миколаївська область – 13 769 випадків;
Одеська область – 35 440 випадків;
Полтавська область – 16 935 випадків;
Рівненська область – 26 442 випадки;
Сумська область – 20 124 випадки;
Тернопільська область – 24 552 випадки;
Харківська область – 49 618 випадків;
Херсонська область – 7 946 випадків;
Хмельницька область – 24 485 випадків;
Черкаська область – 15 759 випадків;
Чернівецька область – 29 612 випадків;
Чернігівська область – 12 656 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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