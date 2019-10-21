У Луцьку горів автомобіль





Про це повідомляє пресслужба волинських рятувальників.



За 9 хвилин до місця виклику прибули рятувальники 25-ої Державної пожежно-рятувальної частини у складі двох відділень.



О 19:48 пожежа локалізована, о 19:52 – ліквідована.



Внаслідок пожежі знищений редуктор газового обладнання автомобіля, пошкоджений капот та решітка бампера. Завдяки оперативному реагуванню співробітників ДСНС вдалося врятувати легковий автомобіль від знищення вогнем.



За попередніми даними, до загорання призвела несправність газового обладнання автомобіля.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Учора, 18 листопада, о 19:35 до Служби 101 надійшло повідомлення про те, що у місті Луцьку на вулиці Кравчука горить легковий автомобіль.Про це повідомляє пресслужба волинських рятувальників.За 9 хвилин до місця виклику прибули рятувальники 25-ої Державної пожежно-рятувальної частини у складі двох відділень.О 19:48 пожежа локалізована, о 19:52 – ліквідована.Внаслідок пожежі знищений редуктор газового обладнання автомобіля, пошкоджений капот та решітка бампера. Завдяки оперативному реагуванню співробітників ДСНС вдалося врятувати легковий автомобіль від знищення вогнем.За попередніми даними, до загорання призвела несправність газового обладнання автомобіля.

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