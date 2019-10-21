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У Луцьку горів автомобіль

У Луцьку горів автомобіль
Учора, 18 листопада, о 19:35 до Служби 101 надійшло повідомлення про те, що у місті Луцьку на вулиці Кравчука горить легковий автомобіль.

Про це повідомляє пресслужба волинських рятувальників.

За 9 хвилин до місця виклику прибули рятувальники 25-ої Державної пожежно-рятувальної частини у складі двох відділень.

О 19:48 пожежа локалізована, о 19:52 – ліквідована.

Внаслідок пожежі знищений редуктор газового обладнання автомобіля, пошкоджений капот та решітка бампера. Завдяки оперативному реагуванню співробітників ДСНС вдалося врятувати легковий автомобіль від знищення вогнем.

За попередніми даними, до загорання призвела несправність газового обладнання автомобіля.

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Теги: пожежа, автомобіль, Луцьк
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