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Лікарю з Волині, який перехворів на коронавірус і має інвалідність, призначили щомісячні виплати

Лікарю з Волині, який перехворів на коронавірус і має інвалідність, призначили щомісячні виплати
Фонд соціального страхування України призначив щомісячні страхові виплати, пов’язані із захворюванням на COVID-19, для чотирьох медичних працівників, які мають встановлену групу інвалідності. Серед них – лікар з Волині.

Про це йдеться на сайті Урядовий портал.

Список медиків, яким призначені страхові виплати:

- лікар-анестезіолог з Одещини, якому встановили II групу інвалідності;

- лікар-кардіолог з Івано-Франківщини, якому встановили II групу інвалідності;

- лікар загальної практики сімейної медицини з Волині, якому встановили III групу інвалідності;

- завідувач приймального відділення – лікаря-хірурга з Києва, якому встановили III групу інвалідності.

Загальна сума страхових виплат, які ФССУ щомісяця здійснюватиме для зазначених медичних працівників, становить 46 тисяч 245 гривень. Розмір щомісячної виплати для кожного медика визначили індивідуально залежно від ступеня непрацездатності і середнього доходу.

Раніше для цих осіб Фондом профінансували одноразові допомоги за кошти державного бюджету на загальну суму 2 мільйони 732 тисячі 600 грн (735 тисяч 700 гривень у разі II групи інвалідності і 630 тисяч 600 гривень – III групи інвалідності).

Крім того, ФССУ призначив для них одноразові страхові виплати за кошти Фонду відповідно до загальнообов’язкового державного соціального страхування на загальну суму 103 тисячі 830 гривень. Розмір зазначеної одноразової допомоги для кожного медика визначили індивідуально залежно від ступеня непрацездатності, виходячи з 17 розмірів прожиткового мінімуму.

Також станом на сьогодні Фонд соціального страхування України призначив щомісячні страхові виплати, пов’язані із захворюванням на COVID-19, для двох медичних працівників, які мають встановлену стійку втрату працездатності:

- старшого фельдшера – лаборанта клініко-діагностичної лабораторії з Івано-Франківщини, якому встановили 25% стійкої втрати професійної працездатності;

- лікаря-терапевта з Полтавщини, якому встановили 10% стійкої втрати професійної працездатності.

Загальна сума страхових виплат, які ФССУ щомісяця здійснюватиме для зазначених медичних працівників, становить 2 тисячі 323 гривні. Розмір щомісячної виплати для кожного медика визначили індивідуально залежно від ступеня непрацездатності і середнього доходу.

Крім того, ФССУ призначив для них одноразові страхові виплати за кошти Фонду відповідно до загальнообов’язкового державного соціального страхування на загальну суму 12 тисяч 605 гривень. Розмір зазначеної одноразової допомоги для кожного медика визначено індивідуально залежно від ступеня непрацездатності, виходячи з 17 розмірів прожиткового мінімуму.

Нагадаємо, усі види страхових виплат призначаються Фондом на підставі актів розслідування нещасних випадків зараження медичних працівників коронавірусною хворобою внаслідок виконання професійних обов’язків.


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Теги: лікар, виплати, коронавірус
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