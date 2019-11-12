У Ковелі подорожчає вода

У Ковелі з 1 січня 2021 року діятимуть нові тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення.Про це йдеться на сайті Ковельради.Зазначається, що відповідно до рішення виконкому від 12.11.2020 р. встановили нові тарифи на послуги, які надаються Ковельським управлінням водопровідно-каналізаційного господарства "Ковельводоканал":- на централізоване водопостачання – 9,55 грн./м³, без ПДВ,- на централізоване водовідведення – 14,20 грн./м³, без ПДВ.Ці тарифи встановлюють на період з 1 січня до 31 грудня 2021 року з можливістю їх коригування.Основними чинники, що вплинули на планований ріст собівартості послуг з централізованого водопостачання та водовідведення, є:• зростання витрат на електроенергію;• ріст планованого фонду оплати праці, який розрахований, виходячи із законодавчо встановленого прожиткового мінімуму у розмірі - 2270 грн (грудень 2020), передбаченого Законом України «Про державний бюджет України на 2020рік», положень генеральної та галузевої угод, колективного договору підприємства;• збільшення витрат, пов’язаних зі сплатою обов’язкових зборів та платежів (витрати формувались на основі діючих норм Податкового кодексу України);• збільшення витрат на матеріали для проведення поточних ремонтів;• зміна рівня амортизаційних відрахувань за рахунок прийняття на баланс водопровідних та каналізаційних мереж, оновлення основних фондів;• збільшення витрат на реагенти для знезараження питної води та зворотних стоків.