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Підприємство, яке будувало футбольне поле і спортмайданчики у Княгининку, підозрюють у привласненні понад 700 тисяч гривень

Підприємство, яке будувало футбольне поле і спортмайданчики у Княгининку, підозрюють у привласненні понад 700 тисяч гривень
Директора приватного підприємства на Волині підозрюють у привласненні понад 700 тисяч бюджетних гривень.

Про це повідомляє пресслужба Волинської обласної прокуратури.

Слідство встановило, що у грудні 2018 року Княгининівська сільська рада Луцького району уклала з підприємством договір про виконання робіт із будівництва міні-футбольного поля та площадок для занять спортом у Княгининку.

Згодом посадовець тричі складав та підписував акти приймання виконаних будівельних робіт із завідомо неправдивими відомостями щодо обсягів та вартості використаних будівельних матеріалів та виробів.

На підставі підроблених документів на рахунки підприємства були перераховані 723 тисячі гривень, відтак бюджету сільради завдано матеріальної шкоди в особливо великому розмірі.

Директора підприємства підозрюють у вчиненні цих кримінальних правопорушень.

Прокурори наполягають на застосуванні до посадовця запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Вирішується питання також щодо накладення арешту на належне йому майно.


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Теги: Княгининок, футбольне поле, привласнення
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Коментарі 1
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Оууууу.... пи....ць ослику..... Похудає десь на 2 млн. А скільки таких майданчиків до цього було? Коли виконавець ще перед замовленням каже: "Віртість 1,5, а скільки має бути в пропозиції?" Там усі замазані - і замовник, і виконавець
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