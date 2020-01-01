20 листопада на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Сьогодні відзначає день народження журналістка Василина Котлюк (на фото).
Також 20 листопада особисте свято в спеціаліста відділу інформаційної роботи Луцької міської ради Наталії Бащук та громадської активістки Олени Кравчук.
За православним календарем 20 листопада іменини відзначають ті, кого назвали Валерій та Кирило.
Вітаємо усіх волинян, у яких сьогоднішній день святковий, та бажаємо їм здоров’я, радості й достатку.
Сьогодні відзначається Всесвітній день дитини. Ідея його святкування виникла в середині минулого століття, а саме в 1954-му році, коли Генеральна Асамблея Організації Об’єднаних Націй рекомендувала всім країнам відзначати цей день.
Цього дня у 1914 році народився волинський краєзнавець Дмитро Остапюк (помер 24 липня 1984 року).
На Волині 20 листопада 2007 року начальником Луцького міськвідділу міліції став Роман Крохмаль.
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Також 20 листопада особисте свято в спеціаліста відділу інформаційної роботи Луцької міської ради Наталії Бащук та громадської активістки Олени Кравчук.
За православним календарем 20 листопада іменини відзначають ті, кого назвали Валерій та Кирило.
Вітаємо усіх волинян, у яких сьогоднішній день святковий, та бажаємо їм здоров’я, радості й достатку.
Сьогодні відзначається Всесвітній день дитини. Ідея його святкування виникла в середині минулого століття, а саме в 1954-му році, коли Генеральна Асамблея Організації Об’єднаних Націй рекомендувала всім країнам відзначати цей день.
Цього дня у 1914 році народився волинський краєзнавець Дмитро Остапюк (помер 24 липня 1984 року).
На Волині 20 листопада 2007 року начальником Луцького міськвідділу міліції став Роман Крохмаль.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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