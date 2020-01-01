Звільнили волинського поліцейського, який побив ветеранів АТО у Львові. ВІДЕО
Сьогодні, 10:25
Поліцейських із Ковеля та Бережан, які побили ветеранів АТО у Львові, звільнили. Щодо чернівецького поліцейського ще триває службове розслідування.
Про це йдеться у сюжеті ТСН.Ранок.
Нагадаємо, що троє поліцейських у ніч проти понеділка побили двох чоловіків у середмісті, коли ті саме поверталися додому. За словами потерпілих, нападники поводили себе агресивно й були п'яні. Утекли лише після того, як до них викликали поліцію. Але через кількасот метрів їх уже затримали патрульні, бо ті були закривавлені.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Поліцейський з Волині причетний до побиття ветеранів АТО у Львові, – ЗМІ
Після цього ж намагалися вирішити питання грошима. Як пізніше з'ясовувалося - усі вони поліцейські з різних регіональних підрозділів, а у Львові перебували поза службою. Територіальне управління Держбюро розслідувань уже розпочало кримінальне провадження.
"Вони хіхікаючи розказували, що всі довкола дураки, а їх відмажуть, бо вони самі поліція. Після цього мені дзвонили не менше 4 родичів, двоє з яких є працівниками поліції і пропонували порішати баблом", - розповів потерпілий Андрій Мочурад.
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Про це йдеться у сюжеті ТСН.Ранок.
Нагадаємо, що троє поліцейських у ніч проти понеділка побили двох чоловіків у середмісті, коли ті саме поверталися додому. За словами потерпілих, нападники поводили себе агресивно й були п'яні. Утекли лише після того, як до них викликали поліцію. Але через кількасот метрів їх уже затримали патрульні, бо ті були закривавлені.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Поліцейський з Волині причетний до побиття ветеранів АТО у Львові, – ЗМІ
Після цього ж намагалися вирішити питання грошима. Як пізніше з'ясовувалося - усі вони поліцейські з різних регіональних підрозділів, а у Львові перебували поза службою. Територіальне управління Держбюро розслідувань уже розпочало кримінальне провадження.
"Вони хіхікаючи розказували, що всі довкола дураки, а їх відмажуть, бо вони самі поліція. Після цього мені дзвонили не менше 4 родичів, двоє з яких є працівниками поліції і пропонували порішати баблом", - розповів потерпілий Андрій Мочурад.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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