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Звільнили волинського поліцейського, який побив ветеранів АТО у Львові. ВІДЕО

Звільнили волинського поліцейського, який побив ветеранів АТО у Львові. ВІДЕО
Поліцейських із Ковеля та Бережан, які побили ветеранів АТО у Львові, звільнили. Щодо чернівецького поліцейського ще триває службове розслідування.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.Ранок.

Нагадаємо, що троє поліцейських у ніч проти понеділка побили двох чоловіків у середмісті, коли ті саме поверталися додому. За словами потерпілих, нападники поводили себе агресивно й були п'яні. Утекли лише після того, як до них викликали поліцію. Але через кількасот метрів їх уже затримали патрульні, бо ті були закривавлені.

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Після цього ж намагалися вирішити питання грошима. Як пізніше з'ясовувалося - усі вони поліцейські з різних регіональних підрозділів, а у Львові перебували поза службою. Територіальне управління Держбюро розслідувань уже розпочало кримінальне провадження.

"Вони хіхікаючи розказували, що всі довкола дураки, а їх відмажуть, бо вони самі поліція. Після цього мені дзвонили не менше 4 родичів, двоє з яких є працівниками поліції і пропонували порішати баблом", - розповів потерпілий Андрій Мочурад.



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Теги: побиття, поліцейський, атовці, Львів, звільнення
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