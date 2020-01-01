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У луцькому «ПортCity» 27 листопада влаштують «чорну п’ятницю»*

У луцькому «ПортCity» 27 листопада влаштують «чорну п’ятницю»*
27 листопада у торгово-розважальному центрі "ПортCity" влаштують всесвітньо відомий день розпродажів – "чорну п’ятницю". Тож усіх відвідувачів чекають максимальні знижки та вигідні пропозиції від улюблених магазинів та закладів.

Про це повідомляє адміністрація закладу.

Окрім знижок 40-70% також підготували насичену шоу-програму, подарунки та приємну атмосферу для ідеального шопінгу.

Також зауважують, що 27 листопада "ПортCity" працюватиме з 08:00 ранку до 22:00 вечора.

У луцькому «ПортCity» 27 листопада влаштують «чорну п’ятницю»*

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Теги: ПортCity, знижки
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