У луцькому «ПортCity» 27 листопада влаштують «чорну п’ятницю»*
Сьогодні, 10:50
27 листопада у торгово-розважальному центрі "ПортCity" влаштують всесвітньо відомий день розпродажів – "чорну п’ятницю". Тож усіх відвідувачів чекають максимальні знижки та вигідні пропозиції від улюблених магазинів та закладів.
Про це повідомляє адміністрація закладу.
Окрім знижок 40-70% також підготували насичену шоу-програму, подарунки та приємну атмосферу для ідеального шопінгу.
Також зауважують, що 27 листопада "ПортCity" працюватиме з 08:00 ранку до 22:00 вечора.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє адміністрація закладу.
Окрім знижок 40-70% також підготували насичену шоу-програму, подарунки та приємну атмосферу для ідеального шопінгу.
Також зауважують, що 27 листопада "ПортCity" працюватиме з 08:00 ранку до 22:00 вечора.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У місті на Волині через аварію немає води
Сьогодні, 11:01
У луцькому «ПортCity» 27 листопада влаштують «чорну п’ятницю»*
Сьогодні, 10:50
Скільки пар одружилися і розлучилися на Волині у 2020-му
Сьогодні, 10:33