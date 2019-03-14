У місті на Волині через аварію немає води
Сьогодні, 11:01
Ківерцівська дільниця водопостачання повідомляє що сьогодні, 19 листопада, мешканці міста залишилися без води.
Про це інформує Ківерцівська рада.
Подачу води припинили у зв'язку з аварійною ситуацією. Водопостачання обіцяють відновити після закінчення ремонтних робіт (орієнтовно о 14:00).
Просять вибачення за незручності.
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Про це інформує Ківерцівська рада.
Подачу води припинили у зв'язку з аварійною ситуацією. Водопостачання обіцяють відновити після закінчення ремонтних робіт (орієнтовно о 14:00).
Просять вибачення за незручності.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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