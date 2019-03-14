У місті на Волині через аварію немає води





Про це інформує Ківерцівська рада.



Подачу води припинили у зв'язку з аварійною ситуацією. Водопостачання обіцяють відновити після закінчення ремонтних робіт (орієнтовно о 14:00).



Просять вибачення за незручності.

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