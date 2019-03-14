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У місті на Волині через аварію немає води

У місті на Волині через аварію немає води
Ківерцівська дільниця водопостачання повідомляє що сьогодні, 19 листопада, мешканці міста залишилися без води.

Про це інформує Ківерцівська рада.

Подачу води припинили у зв'язку з аварійною ситуацією. Водопостачання обіцяють відновити після закінчення ремонтних робіт (орієнтовно о 14:00).

Просять вибачення за незручності.

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Теги: Ківерці, аварія, вода
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