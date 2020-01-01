На Волині за добу виявили рекордну кількість нових хворих на коронавірус





Про це повідомляє

Хворобу зафіксували у:

м. Луцьк – 158

м. Нововолинськ – 22,

Володимир-Волинський район – 47,

Горохівський район – 16,

Іваничівський район – 7,

Камінь-Каширський район – 29,

Ківерцівський район – 36,

Ковельський район – 52,

Любомльський район – 4,

Любешівський район – 13,

Луцький район – 54,

Маневицький район – 24,

Ратнівський район – 15,

Рожищенський район – 11,

Старовижівський район -1,

Турійський район – 12,

Шацький район - 1.



Усього станом на 19 листопада в області зареєстрували 20150 випадків. Одужали – 13278 (за останню добу 327).



Летальні випадки – 380 (за останню добу – 4, міста Луцьк, Нововолинськ та Іваничівський та Рожищенський райони).



Перебувають у лікарні – 671 (з них на кисневій терапії – 244, на ШВЛ – 14). Методом ПЛР за минулу добу обстежили 1408 осіб.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За минулу добу на Волині зареєстрували 502 хворих з COVID-19.Про це повідомляє пресслужба Волинської ОДА.

Хворобу зафіксували у:м. Луцьк – 158м. Нововолинськ – 22,Володимир-Волинський район – 47,Горохівський район – 16,Іваничівський район – 7,Камінь-Каширський район – 29,Ківерцівський район – 36,Ковельський район – 52,Любомльський район – 4,Любешівський район – 13,Луцький район – 54,Маневицький район – 24,Ратнівський район – 15,Рожищенський район – 11,Старовижівський район -1,Турійський район – 12,Шацький район - 1.Усього станом на 19 листопада в області зареєстрували 20150 випадків. Одужали – 13278 (за останню добу 327).Летальні випадки – 380 (за останню добу – 4, міста Луцьк, Нововолинськ та Іваничівський та Рожищенський райони).Перебувають у лікарні – 671 (з них на кисневій терапії – 244, на ШВЛ – 14). Методом ПЛР за минулу добу обстежили 1408 осіб.

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