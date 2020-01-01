На Волині за добу виявили рекордну кількість нових хворих на коронавірус
Сьогодні, 11:13
За минулу добу на Волині зареєстрували 502 хворих з COVID-19.
Про це повідомляє пресслужба Волинської ОДА.
Хворобу зафіксували у:
м. Луцьк – 158
м. Нововолинськ – 22,
Володимир-Волинський район – 47,
Горохівський район – 16,
Іваничівський район – 7,
Камінь-Каширський район – 29,
Ківерцівський район – 36,
Ковельський район – 52,
Любомльський район – 4,
Любешівський район – 13,
Луцький район – 54,
Маневицький район – 24,
Ратнівський район – 15,
Рожищенський район – 11,
Старовижівський район -1,
Турійський район – 12,
Шацький район - 1.
Усього станом на 19 листопада в області зареєстрували 20150 випадків. Одужали – 13278 (за останню добу 327).
Летальні випадки – 380 (за останню добу – 4, міста Луцьк, Нововолинськ та Іваничівський та Рожищенський райони).
Перебувають у лікарні – 671 (з них на кисневій терапії – 244, на ШВЛ – 14). Методом ПЛР за минулу добу обстежили 1408 осіб.
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Про це повідомляє пресслужба Волинської ОДА.
Хворобу зафіксували у:
м. Луцьк – 158
м. Нововолинськ – 22,
Володимир-Волинський район – 47,
Горохівський район – 16,
Іваничівський район – 7,
Камінь-Каширський район – 29,
Ківерцівський район – 36,
Ковельський район – 52,
Любомльський район – 4,
Любешівський район – 13,
Луцький район – 54,
Маневицький район – 24,
Ратнівський район – 15,
Рожищенський район – 11,
Старовижівський район -1,
Турійський район – 12,
Шацький район - 1.
Усього станом на 19 листопада в області зареєстрували 20150 випадків. Одужали – 13278 (за останню добу 327).
Летальні випадки – 380 (за останню добу – 4, міста Луцьк, Нововолинськ та Іваничівський та Рожищенський райони).
Перебувають у лікарні – 671 (з них на кисневій терапії – 244, на ШВЛ – 14). Методом ПЛР за минулу добу обстежили 1408 осіб.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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