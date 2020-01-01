Сервіс доставки продуктів Zakaz.ua розпочав співпрацю з «Новою поштою»*





«Під час карантину команда Zakaz.ua посилено працювала, щоденно доставляючи продукти у 15-ть міст та їхні передмістя. Проте ми хочемо, аби нашим сервісом могли скористатися жителі і невеликих містечок та сіл по всій Україні. Втілити у життя наші плани з охоплення усіх регіонів нам допоміг наш новий партнер – компанія «Нова пошта», яка вже готова доставляти широкий асортимент товарів супермаркету NOVUS кожному жителю країни», – коментує CEO сервісу Zakaz.ua Андрій Курський.



«Наші відділення та поштомати знаходяться у кроковій доступності, а рівень автоматизації процесів у Новій пошті дозволяє отримувати посилки за лічені секунди. Тому замовляючи продукти онлайн з доставкою від «Нової пошти», клієнти можуть мінімізувати свої контакти з зовнішнім світом і не наражати себе на небезпеку під час пандемії», – зауважує СЕО «Нової пошти» Олександр Бульба.



Клієнти сервісу можуть обрати улюблені товари з широкого асортименту NOVUS: на сайті уже доступно більше 24 000 позицій. Аби запобігти псуванню продуктів під час пересилки, Zakaz.ua ввів певні обмеження щодо позицій, які можуть бути надіслані поштою. До них відносяться: овочі та фрукти, що легко пошкоджуються (банани, томати та ін.), свіжі гриби, непастеризоване молоко, торти та тістечка, свіжі та заморожені м’ясо та риба, а також габаритні товари і келихи для напоїв.



Наповнивши кошик на сайті



Довідка



Zakaz.ua – лідер на ринку доставки продуктів харчування в Україні. Компанія працює з 2010 року та надає послуги замовлення та доставки продуктів харчування від найбільших роздрібних продуктових мереж України: METRO, Ашан, NOVUS, MегаМаркет, Фуршет, Таврія В, ВОСТОРГ, VARUS. На сьогодні працює в 15 містах України, а також у Молдові (Кишинів) та Узбекистані (Ташкент).



«Нова пошта» – лідер логістичного ринку, який забезпечує легку доставку кожному клієнту - до відділення, поштомату, за адресою - і дозволяє тисячам підприємців створювати і розвивати бізнес не тільки в Україні, а й за кордоном. Мережа компанії налічує більше 7400 відділень по всій Україні, а кількість відправлень лише за 2019 рік перевищила 212 млн.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З листопада Zakaz.ua додав ще одну опцію доставки продуктів: тепер клієнти компанії мають змогу забрати покупки у одному з 7 400 відділень «Нової пошти» по всій Україні. Наразі замовлення можна отримати за умови придбання продуктів тривалого терміну зберігання у супермаркеті NOVUS.«Під час карантину команда Zakaz.ua посилено працювала, щоденно доставляючи продукти у 15-ть міст та їхні передмістя. Проте ми хочемо, аби нашим сервісом могли скористатися жителі і невеликих містечок та сіл по всій Україні. Втілити у життя наші плани з охоплення усіх регіонів нам допоміг наш новий партнер – компанія «Нова пошта», яка вже готова доставляти широкий асортимент товарів супермаркету NOVUS кожному жителю країни», – коментує CEO сервісу Zakaz.ua«Наші відділення та поштомати знаходяться у кроковій доступності, а рівень автоматизації процесів у Новій пошті дозволяє отримувати посилки за лічені секунди. Тому замовляючи продукти онлайн з доставкою від «Нової пошти», клієнти можуть мінімізувати свої контакти з зовнішнім світом і не наражати себе на небезпеку під час пандемії», – зауважує СЕО «Нової пошти»Клієнти сервісу можуть обрати улюблені товари з широкого асортименту NOVUS: на сайті уже доступно більше 24 000 позицій. Аби запобігти псуванню продуктів під час пересилки, Zakaz.ua ввів певні обмеження щодо позицій, які можуть бути надіслані поштою. До них відносяться: овочі та фрукти, що легко пошкоджуються (банани, томати та ін.), свіжі гриби, непастеризоване молоко, торти та тістечка, свіжі та заморожені м’ясо та риба, а також габаритні товари і келихи для напоїв.Наповнивши кошик на сайті https://novus.zakaz.ua/ , потрібно обрати пункт «Нова пошта» у вікні «Спосіб доставки», ввести адресу, після чого сплатити вартість замовлення банківською карткою. Вартість доставки стартує від 67 грн та залежить від ваги та габаритів вже упакованих продуктів, які будуть зібрані та відправлені день у день. Термін доставки складе 1-3 дні, залежно від пункту призначення.

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