У Києві від коронавірусу із різницею в три дні померли матір та донька





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За словами лікаря-анастезіолога 9-ї міської лікарні столиці Володимира Лиходієвського, порівняно з минулим місяцем, наразі важкі форми COVID-19, які доходять до реанімації, молодшають.



"Сьогодні вночі у нас померла жінка з важкою формою COVID-19. У цієї жінки три дні тому померла донька 36 років, яка хворіла на коронавірус", — розповідає Альона Хомякова, завідувачка відділення анастезіології та інтенсивної терапії інфекційних хворих.



Лікарі говорять, що стає важче, попри те, що теоретично можна було б звикнути до COVID-19, але до пандемії звикнути не можна. Стає важче і фізично, й емоційно через те, що немає змоги розслабитися і дуже важко втрачати пацієнтів.



"Хворі стали важчими і їх більшає. Немає жодного спочинку. Тільки-но ліжко звільняється, його одразу ж займають", — говорить один з лікарів.



Те, що допомагає лікарям — це коли вдається пацієнтів врятувати, особливо тих, хто був важким, на ШВЛ.



Своєю чергою, пацієнти, коли вже мають змогу говорити, зізнаються, що не мають жодного бажання сумніватися в існуванні COVID-19 як хвороби.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Києві нових випадків коронавірусу нині найбільше. За офіційними даними, місць для недужих на COVID-19 поки що вистачає. Майже 200 осіб у столиці перебувають в інтенсивній терапії. Близько трьох десятків — під'єднані до апаратів ШВЛ.Про йдеться в сюжеті ТСН. За словами лікаря-анастезіолога 9-ї міської лікарні столиці Володимира Лиходієвського, порівняно з минулим місяцем, наразі важкі форми COVID-19, які доходять до реанімації, молодшають."Сьогодні вночі у нас померла жінка з важкою формою COVID-19. У цієї жінки три дні тому померла донька 36 років, яка хворіла на коронавірус", — розповідає Альона Хомякова, завідувачка відділення анастезіології та інтенсивної терапії інфекційних хворих.Лікарі говорять, що стає важче, попри те, що теоретично можна було б звикнути до COVID-19, але до пандемії звикнути не можна. Стає важче і фізично, й емоційно через те, що немає змоги розслабитися і дуже важко втрачати пацієнтів."Хворі стали важчими і їх більшає. Немає жодного спочинку. Тільки-но ліжко звільняється, його одразу ж займають", — говорить один з лікарів.Те, що допомагає лікарям — це коли вдається пацієнтів врятувати, особливо тих, хто був важким, на ШВЛ.Своєю чергою, пацієнти, коли вже мають змогу говорити, зізнаються, що не мають жодного бажання сумніватися в існуванні COVID-19 як хвороби.

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