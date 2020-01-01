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У Києві від коронавурусу із різницею в три дні померли матір та донька

У Києві від коронавурусу із різницею в три дні померли матір та донька
У Києві нових випадків коронавірусу нині найбільше. За офіційними даними, місць для недужих на COVID-19 поки що вистачає. Майже 200 осіб у столиці перебувають в інтенсивній терапії. Близько трьох десятків — під'єднані до апаратів ШВЛ.

Про йдеться в сюжеті ТСН.

За словами лікаря-анастезіолога 9-ї міської лікарні столиці Володимира Лиходієвського, порівняно з минулим місяцем, наразі важкі форми COVID-19, які доходять до реанімації, молодшають.

"Сьогодні вночі у нас померла жінка з важкою формою COVID-19. У цієї жінки три дні тому померла донька 36 років, яка хворіла на коронавірус", — розповідає Альона Хомякова, завідувачка відділення анастезіології та інтенсивної терапії інфекційних хворих.

Лікарі говорять, що стає важче, попри те, що теоретично можна було б звикнути до COVID-19, але до пандемії звикнути не можна. Стає важче і фізично, й емоційно через те, що немає змоги розслабитися і дуже важко втрачати пацієнтів.

"Хворі стали важчими і їх більшає. Немає жодного спочинку. Тільки-но ліжко звільняється, його одразу ж займають", — говорить один з лікарів.

Те, що допомагає лікарям — це коли вдається пацієнтів врятувати, особливо тих, хто був важким, на ШВЛ.

Своєю чергою, пацієнти, коли вже мають змогу говорити, зізнаються, що не мають жодного бажання сумніватися в існуванні COVID-19 як хвороби.


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Теги: Київ, смерть, коронавірус
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