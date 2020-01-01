Що думають українці про карантин, локдаун та політиків. ОПИТУВАННЯ

Трьом тисячам респондентів з усієї країни віком від 18 років і старшим впродовж 15 – 17 листопада телефонували із питаннями про карантин, аби сформувати загальну картину настроїв населення в період пандемії.Результати дослідження презентувала соціологічна група «Рейтинг».Так, за результатами опитування20% роблять це інколи, 11% – рідко. 7% взагалі не цікавляться такими новинами. Частіше відслідковують новини про коронавірус люди старшого віку та жінки.24% вважають їх надто м’якими, 11% – навпаки надто жорсткими.Майжекоронавірусом. Водночас, про своє власне здоров’я хвилюються майже двічі менше. З березня дещо зросла кількість тих, хто дуже хвилюється через можливе захворювання. Більше таких серед мешканців сіл, людей старшого віку і жінок., 29% – як напружений. Порівняно з березнем показники напруженості дещо зросли. Вищий рівень тривожності фіксується серед жінок, старших людей, а також тих, хто частіше відслідковують новини про коронавірус і бояться захворіти.Зеленського у боротьбі з епідемією коронавірусу, 60% – не задоволені.не задоволені – 48%, не змогли оцінити – 18%. Роботою Прем’єр-міністране задоволені – 60%, не змогли оцінити – 18%. Найбільше серед органів центральної влади опитаніта. Діяльністю Міністра охорони здоров’я, 55% – не задоволені, Діяльністю, 51% – не задоволені.за перебування у громадських місцях і транспорті без масок, 24% - проти цього. Частіше штрафи підтримують жінки і старші люди, найвища підтримка у Києві, найменше – на Півдні.маску, 14% – інколи або рідко, 3% – майже ніколи. 70% часто дезінфікують руки, 23% – інколи або рідко, 6% – майже ніколи. Лише 14% часто використовують захисні рукавиці, 33% – інколи або рідко, 53% – майже ніколи. Порівняно з березнем, часте користування масками значно зросло (з 58 до 83%), а захисними рукавицями – суттєво знизилося (з 38 до 14%)., 15% – щось чули або взагалі чують вперше про це.Ставлення до введення «карантину вихідного дня» полярне: половина опитаних підтримують, стільки ж проти. Водночас, лише, натомість 62% – не погоджуються з цим.Натомість,(локдауну), (36% підтримують). При цьому,55% вважають, що поширення коронавірусу внаслідок локдауну зменшиться, 42% – мають протилежну думку.Абсолютна, облаштування лікарняних ліжок медичним киснем, закупівлю ліків і обладнання для лікарень, доплати лікарям і залученим особам до боротьби з коронавірусом, збільшення тестування на коронавірус.(15% не потрібним), компенсації підприємцям за вимушений простій через карантинні обмеження – 81% (17% не потрібним).(тут думки розділились: 48% підтримують виділення коштів на це з фонду, а 50% – не підтримують).Рейтинг довіри до політиків очолює, якому довіряють 46% опитаних, 51% - не довіряють.довіряють 32% і 36% - не довіряють, ще 26% не знають його.довіряють 25%, 72% - не довіряють.довіряють 24%, 52% - не довіряють.довіряють 23%, 74% - не довіряють.довіряють 22%, 67% - не довіряють.довіряють 18%, 54% - не довіряють, майже чверть не чули про такого.довіряють 19%, 36% - не довіряють (41% не знають такого),довіряють 12%, 43% - не довіряють (40% не знають такого),довіряють 9%, не довіряють – 38% (майже 50% не чули про неї).