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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Що думають українці про карантин, локдаун та політиків. ОПИТУВАННЯ

Що думають українці про карантин, локдаун та політиків. ОПИТУВАННЯ
Трьом тисячам респондентів з усієї країни віком від 18 років і старшим впродовж 15 – 17 листопада телефонували із питаннями про карантин, аби сформувати загальну картину настроїв населення в період пандемії.

Результати дослідження презентувала соціологічна група «Рейтинг».

Так, за результатами опитування 62% людей часто слідкують за новинами про коронавірус, 20% роблять це інколи, 11% – рідко. 7% взагалі не цікавляться такими новинами. Частіше відслідковують новини про коронавірус люди старшого віку та жінки.

48% опитаних вважають оптимальними заходи, запроваджені владою щодо боротьби із коронавірусом. 24% вважають їх надто м’якими, 11% – навпаки надто жорсткими.

Майже 70% опитаних дуже хвилюються через те, що хтось з їхніх близьких захворіє коронавірусом. Водночас, про своє власне здоров’я хвилюються майже двічі менше. З березня дещо зросла кількість тих, хто дуже хвилюється через можливе захворювання. Більше таких серед мешканців сіл, людей старшого віку і жінок.

41% оцінили свій емоційний стан за останній тиждень як спокійний, 29% – як напружений. Порівняно з березнем показники напруженості дещо зросли. Вищий рівень тривожності фіксується серед жінок, старших людей, а також тих, хто частіше відслідковують новини про коронавірус і бояться захворіти.

35% опитаних задоволені діяльністю президента Зеленського у боротьбі з епідемією коронавірусу, 60% – не задоволені. Діяльністю Голови Верховної Ради Разумкова задоволені 33%, не задоволені – 48%, не змогли оцінити – 18%. Роботою Прем’єр-міністра Шмигаля задоволені 23%, не задоволені – 60%, не змогли оцінити – 18%. Найбільше серед органів центральної влади опитані не задоволені роботою Кабінету міністрів (67%) та Верховної ради (72%). Діяльністю Міністра охорони здоров’я Степанова задоволені 32%, 55% – не задоволені, Діяльністю поліції задоволені 36%, 51% – не задоволені.

75% опитаних підтримують введення штрафів за перебування у громадських місцях і транспорті без масок, 24% - проти цього. Частіше штрафи підтримують жінки і старші люди, найвища підтримка у Києві, найменше – на Півдні.

83% опитаних вважають, що часто одягають захисну маску, 14% – інколи або рідко, 3% – майже ніколи. 70% часто дезінфікують руки, 23% – інколи або рідко, 6% – майже ніколи. Лише 14% часто використовують захисні рукавиці, 33% – інколи або рідко, 53% – майже ніколи. Порівняно з березнем, часте користування масками значно зросло (з 58 до 83%), а захисними рукавицями – суттєво знизилося (з 38 до 14%).

85% знають про те, що Уряд запровадив «карантин вихідного дня», 15% – щось чули або взагалі чують вперше про це.

Ставлення до введення «карантину вихідного дня» полярне: половина опитаних підтримують, стільки ж проти. Водночас, лише 35% очікують, що внаслідок його запровадження поширення коронавірусу зменшиться, натомість 62% – не погоджуються з цим.

Натомість, 61% вважають недоцільним запровадження «жорсткого карантину» (локдауну), (36% підтримують). При цьому, його ефективність оцінюють значно вище, ніж «карантину вихідного дня»: 55% вважають, що поширення коронавірусу внаслідок локдауну зменшиться, 42% – мають протилежну думку.

Абсолютна більшість опитаних вважають потрібним першочергово направити кошти зі спеціального фонду боротьби з коронавірусом на закупівлю засобів захисту для лікарів, облаштування лікарняних ліжок медичним киснем, закупівлю ліків і обладнання для лікарень, доплати лікарям і залученим особам до боротьби з коронавірусом, збільшення тестування на коронавірус.

Виділення коштів фонду на будівництво мобільних госпіталів вважають потрібним 81%, (15% не потрібним), компенсації підприємцям за вимушений простій через карантинні обмеження – 81% (17% не потрібним).

Найменше опитані підтримують використання коштів спеціального фонду боротьби з коронавірусом на будівництво доріг (тут думки розділились: 48% підтримують виділення коштів на це з фонду, а 50% – не підтримують).

Рейтинг довіри до політиків очолює Володимир Зеленський, якому довіряють 46% опитаних, 51% - не довіряють.

Дмитру Разумкову довіряють 32% і 36% - не довіряють, ще 26% не знають його. Юлії Тимошенко довіряють 25%, 72% - не довіряють. Юрію Бойку довіряють 24%, 52% - не довіряють. Петру Порошенку довіряють 23%, 74% - не довіряють. Арсену Авакову довіряють 22%, 67% - не довіряють. Денису Шмигалю довіряють 18%, 54% - не довіряють, майже чверть не чули про такого. Максиму Степанову довіряють 19%, 36% - не довіряють (41% не знають такого), Андрію Єрмаку довіряють 12%, 43% - не довіряють (40% не знають такого), Ірині Венедиктовій довіряють 9%, не довіряють – 38% (майже 50% не чули про неї).

Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 1,8%

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Теги: карантин, пандемія, опитування, україна
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