В Україні суд повернув дітей батькові з психічним розладом. ВІДЕО

Чоловік із Миколаївської області, який має психіатричний діагноз, через Верховний суд України повернув собі двох дітей. Проте виконати ухвалу суду поки що не можуть ані соцслужби, ані самі опікуни. Його діти чотири роки живуть у Київській області у новій родині, яку вважають своєю сім'єю. Рідного батька вони забули і бояться.Фахівці найбільше остерігаються через психіатричний розлад батька, - йдеться в сюжеті ТСН., яким нині 7 і 5 років, від народження жили у злиднях та антисанітарії, доки їх не забирали в батьків, які через діагнози та алкоголь ростили дітей в страшних умовах.Чотири роки тому Оксана і Максим Солдатенки познайомилися з цими дітьми у будинку дитини і взяли над ними опікунство. Відтоді живуть як справжня родина. Нині діти майже нічим не відрізняються від однолітків. Тетяна пішла до школи і захоплюється робототехнікою. Михайло готується до школи.Своїх рідних батьків діти не згадують. Де їхня мати — ніхто не знає, батько не відвідував, але увесь цей час у судах воював, аби їх повернути. І ось днями Верховний суд постановив повернути дітей.Родина не очікувала, що Верховний суд стане на бік біологічного батька. Їхній батько досі живе у тому будинку, звідки соцслужби забрали дітей, умови там теж не змінилися.Відео Батько із психіатричним розладом повернув собі двох дітей, але ті забули його і боятьсяОднією з причин, що дітей забрали в батька, був його психічний розлад. Доказів, що він вилікувався, немає. Представники соцслужби не знають, як виконати рішення суду.Цим рішенням розгублений і уповноважений з прав дитини: "Є рішення суду, а є інтереси дітей. І поки що ніхто не знає, чи в інтересах дітей повернення цих дітей в ті умови проживання, з яких вони були вилучені".Поки що фахівці думають, як виконати рішення суду і повернути дітей. Пропонують їх одразу не віддавати біологічному батьку, а почати зі знайомства і побачень.Судовий вердикт оскарженню не підлягає. Родина розраховує лише на диво.