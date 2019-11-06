23-річного волинянина, який нападав на людей у під’їздах, відправили до психлікарні
Сьогодні, 12:55
23-річного мешканця Нововолинська, який вчинив низку грабежів та вимагання, госпіталізують до психіатричного закладу із посиленим наглядом.
Так, упродовж вересня 2019 – лютого 2020 чоловік п’ять разів нападав на людей у під’їздах будинків, на вулицях шахтарського міста, а один раз – проникнувши у житло, й, застосовуючи погрози й насильство, відбирав гроші та цінності (всього на суму понад 7 тис. грн), - інформує пресслужба прокуратури Волині.
У жовтні-листопаді минулого року зловмисник перестрівав та тероризував громадянина, вимагаючи раз-по-раз передавати йому кошти, й у такий спосіб заволодів 1000 грн.
Згодом експертиза засвідчила, що чоловік був у стані неосудності через наявне у нього психічне захворювання, відтак надалі перебуватиме у психіатричному закладі із посиленим наглядом.
Довідково: Згідно ч. 4 ст. 94 КК України, госпіталізація до закладу з надання психіатричної допомоги з посиленим наглядом може бути застосована судом щодо психічнохворого, який вчинив суспільно небезпечне діяння, не пов’язане з посяганням на життя інших осіб, і за своїм психічним станом не становить загрози для суспільства, але потребує тримання у закладі з надання психіатричної допомоги та лікування в умовах посиленого нагляду.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Так, упродовж вересня 2019 – лютого 2020 чоловік п’ять разів нападав на людей у під’їздах будинків, на вулицях шахтарського міста, а один раз – проникнувши у житло, й, застосовуючи погрози й насильство, відбирав гроші та цінності (всього на суму понад 7 тис. грн), - інформує пресслужба прокуратури Волині.
У жовтні-листопаді минулого року зловмисник перестрівав та тероризував громадянина, вимагаючи раз-по-раз передавати йому кошти, й у такий спосіб заволодів 1000 грн.
Згодом експертиза засвідчила, що чоловік був у стані неосудності через наявне у нього психічне захворювання, відтак надалі перебуватиме у психіатричному закладі із посиленим наглядом.
Довідково: Згідно ч. 4 ст. 94 КК України, госпіталізація до закладу з надання психіатричної допомоги з посиленим наглядом може бути застосована судом щодо психічнохворого, який вчинив суспільно небезпечне діяння, не пов’язане з посяганням на життя інших осіб, і за своїм психічним станом не становить загрози для суспільства, але потребує тримання у закладі з надання психіатричної допомоги та лікування в умовах посиленого нагляду.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Сьогодні, 19 листопада, на трьох вулицях Луцька не буде світла
Сьогодні, 12:58
23-річного волинянина, який нападав на людей у під’їздах, відправили до психлікарні
Сьогодні, 12:55
В Україні оновили правила дорожнього руху
Сьогодні, 12:45