23-річного волинянина, який нападав на людей у під’їздах, відправили до психлікарні

23-річного мешканця Нововолинська, який вчинив низку грабежів та вимагання, госпіталізують до психіатричного закладу із посиленим наглядом.Так, упродовж вересня 2019 – лютого 2020 чоловік п’ять разів нападав на людей у під’їздах будинків, на вулицях шахтарського міста, а один раз – проникнувши у житло, й, застосовуючи погрози й насильство, відбирав гроші та цінності (всього на суму понад 7 тис. грн), - інформує пресслужба прокуратури Волині.У жовтні-листопаді минулого року зловмисник перестрівав та тероризував громадянина, вимагаючи раз-по-раз передавати йому кошти, й у такий спосіб заволодів 1000 грн.Згодом експертиза засвідчила, що чоловік був у стані неосудності через наявне у нього психічне захворювання, відтак надалі перебуватиме у психіатричному закладі із посиленим наглядом.Згідно ч. 4 ст. 94 КК України, госпіталізація до закладу з надання психіатричної допомоги з посиленим наглядом може бути застосована судом щодо психічнохворого, який вчинив суспільно небезпечне діяння, не пов’язане з посяганням на життя інших осіб, і за своїм психічним станом не становить загрози для суспільства, але потребує тримання у закладі з надання психіатричної допомоги та лікування в умовах посиленого нагляду.