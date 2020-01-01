Сьогодні, 19 листопада, на трьох вулицях Луцька не буде світла





Про це йдеться на сайті Луцької міської ради.



Так, з 13:00 до 17:00 буде вимкнена електроенергія за такими адресами: вулиці Дубнівська (частково), Нікішева, Говорова.



Просять вибачення за тимчасові технічні незручності.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У зв'язку зі здійсненням технічних робіт на тепловому пункті, сьогодні, 19 листопада, мешканці трьох вулиць у Луцьку залишаться без світла.Про це йдеться на сайті Луцької міської ради.Так, з 13:00 до 17:00 буде вимкнена електроенергія за такими адресами: вулиці Дубнівська (частково), Нікішева, Говорова.Просять вибачення за тимчасові технічні незручності.

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