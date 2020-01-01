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Сьогодні, 19 листопада, на трьох вулицях Луцька не буде світла

Сьогодні, 19 листопада, на трьох вулицях Луцька не буде світла
У зв'язку зі здійсненням технічних робіт на тепловому пункті, сьогодні, 19 листопада, мешканці трьох вулиць у Луцьку залишаться без світла.

Про це йдеться на сайті Луцької міської ради.

Так, з 13:00 до 17:00 буде вимкнена електроенергія за такими адресами: вулиці Дубнівська (частково), Нікішева, Говорова.

Просять вибачення за тимчасові технічні незручності.


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Теги: світло, Луцьк, відключення
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