Сьогодні, 19 листопада, на трьох вулицях Луцька не буде світла
Сьогодні, 12:58
У зв'язку зі здійсненням технічних робіт на тепловому пункті, сьогодні, 19 листопада, мешканці трьох вулиць у Луцьку залишаться без світла.
Про це йдеться на сайті Луцької міської ради.
Так, з 13:00 до 17:00 буде вимкнена електроенергія за такими адресами: вулиці Дубнівська (частково), Нікішева, Говорова.
Просять вибачення за тимчасові технічні незручності.
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Про це йдеться на сайті Луцької міської ради.
Так, з 13:00 до 17:00 буде вимкнена електроенергія за такими адресами: вулиці Дубнівська (частково), Нікішева, Говорова.
Просять вибачення за тимчасові технічні незручності.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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