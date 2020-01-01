Стало відомо, де працює колишній головний медик Волині Ігор Ващенюк

Ігор Ващенюк не пішов із медицини. Однак, у державних структурах він більше не працює.



Про це він розповів у коментарі



Нині Ігор Ващенюк працює у ТОВ "ГЕМО МЕДИКА Луцьк".



"Зараз я працюю в "Hemo Medica" медичним директором. Якийсь час був на біржі, а зараз вже тут працюю. Мені цікаво освоювати новий напрямок і нові завдання", - розповідає медик у коментарі виданню.



До слова, медична лабораторія «ГЕМО МЕДИКА» працює у шести областях України, та надає повний комплекс лабораторних послуг.



Довідково:



Ігор Ващенюк до 2005 року працював головним лікарем Луцької станції швидкої медичної допомоги. Опісля очолив управління охорони здоров'я.. У квітні цього року звільнився із займаної посади. Тоді епідемія коронавірусу набирала обертів на Волині.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Після звільнення із управління охорони здоров'я Волинської ОДА, яке він очолював 15 років,не пішов із медицини. Однак, у державних структурах він більше не працює.Про це він розповів у коментарі ІА "Конкурент" Нині Ігор Ващенюк працює у ТОВ "ГЕМО МЕДИКА Луцьк"."Зараз я працюю в "Hemo Medica" медичним директором. Якийсь час був на біржі, а зараз вже тут працюю. Мені цікаво освоювати новий напрямок і нові завдання", - розповідає медик у коментарі виданню.До слова, медична лабораторія «ГЕМО МЕДИКА» працює у шести областях України, та надає повний комплекс лабораторних послуг.Ігор Ващенюк до 2005 року працював головним лікарем Луцької станції швидкої медичної допомоги. Опісля очолив управління охорони здоров'я.. У квітні цього року звільнився із займаної посади. Тоді епідемія коронавірусу набирала обертів на Волині.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію