Стало відомо, де працює колишній головний медик Волині Ігор Ващенюк
Сьогодні, 16:00
Після звільнення із управління охорони здоров'я Волинської ОДА, яке він очолював 15 років, Ігор Ващенюк не пішов із медицини. Однак, у державних структурах він більше не працює.
Про це він розповів у коментарі ІА "Конкурент".
Нині Ігор Ващенюк працює у ТОВ "ГЕМО МЕДИКА Луцьк".
"Зараз я працюю в "Hemo Medica" медичним директором. Якийсь час був на біржі, а зараз вже тут працюю. Мені цікаво освоювати новий напрямок і нові завдання", - розповідає медик у коментарі виданню.
До слова, медична лабораторія «ГЕМО МЕДИКА» працює у шести областях України, та надає повний комплекс лабораторних послуг.
Довідково:
Ігор Ващенюк до 2005 року працював головним лікарем Луцької станції швидкої медичної допомоги. Опісля очолив управління охорони здоров'я.. У квітні цього року звільнився із займаної посади. Тоді епідемія коронавірусу набирала обертів на Волині.
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Про це він розповів у коментарі ІА "Конкурент".
Нині Ігор Ващенюк працює у ТОВ "ГЕМО МЕДИКА Луцьк".
"Зараз я працюю в "Hemo Medica" медичним директором. Якийсь час був на біржі, а зараз вже тут працюю. Мені цікаво освоювати новий напрямок і нові завдання", - розповідає медик у коментарі виданню.
До слова, медична лабораторія «ГЕМО МЕДИКА» працює у шести областях України, та надає повний комплекс лабораторних послуг.
Довідково:
Ігор Ващенюк до 2005 року працював головним лікарем Луцької станції швидкої медичної допомоги. Опісля очолив управління охорони здоров'я.. У квітні цього року звільнився із займаної посади. Тоді епідемія коронавірусу набирала обертів на Волині.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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