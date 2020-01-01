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Стало відомо, де працює колишній головний медик Волині Ігор Ващенюк

Стало відомо, де працює колишній головний медик Волині Ігор Ващенюк
Після звільнення із управління охорони здоров'я Волинської ОДА, яке він очолював 15 років, Ігор Ващенюк не пішов із медицини. Однак, у державних структурах він більше не працює.

Про це він розповів у коментарі ІА "Конкурент".

Нині Ігор Ващенюк працює у ТОВ "ГЕМО МЕДИКА Луцьк".

"Зараз я працюю в "Hemo Medica" медичним директором. Якийсь час був на біржі, а зараз вже тут працюю. Мені цікаво освоювати новий напрямок і нові завдання", - розповідає медик у коментарі виданню.

До слова, медична лабораторія «ГЕМО МЕДИКА» працює у шести областях України, та надає повний комплекс лабораторних послуг.

Довідково:

Ігор Ващенюк до 2005 року працював головним лікарем Луцької станції швидкої медичної допомоги. Опісля очолив управління охорони здоров'я.. У квітні цього року звільнився із займаної посади. Тоді епідемія коронавірусу набирала обертів на Волині.

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Теги: Ігор Ващенюк, посада, медик, Луцьк
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