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Де на Волині не буде світла 20 листопада

Де на Волині не буде світла 20 листопада
На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 20 листопада відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.

Про це повідомили у ПАТ «Волиньоленерго»

Горохівський район

09:00-17:00. с. Шклінь вул. Баївська.

Камінь-Каширський район

09:00-16:00. ПП Гоцик Віктор Никифорович, м. Камінь- Каширський Вул Селікатна

09:30-16:00/ с. Фаринки Вул Молодіжна, Вул Перемоги, пров. Малиновий

10:00-16:00. Пожежна частина МНС, Римсько-католицький костел, м. Камінь- Каширський Вул Польова, пров. Польовий, Вул Вишнева, Вул. Світанкова, Вул Неродів, пров. Неродів.

Ківерцівський район

9:00-16:00. ФОП Верхогляд М.П.- торговий кіоск, ФОП Демчук О.М. – магазин, Ківерцівське МСТ – магазин, м. Ківерці
вул. Залізниця буд. 2, 4,6, вул. Куліша, вул. Захисників України вул. Глінки, с. Звірів
вул.Київська,1-25, Філія ДП "Волинський облавтодор", м. Ківерці
вул. Довбуша 1-15, 4-30,
вул. Космонавтів 19а-61, 12-52,

Ковельський район

9:00-17:00. Голобська селищна рада, ФО Шворак О.В.
Свято-Михайлівська релігійна громада УПЦ
с.Новий Мосор, Волинська дирекція АТ "Укрпошта", Гуманітарний відділ ВК
Голобської селищної ради, Ковельське МТМО
Ковельське міжрайонне УВГ, ФО Чапко М.В.
Свято-Троїцька релігійна громада УПЦ
ФО Потапчук Ю.В., Голобське СТ
с.Партизанське
с.Старий Мосир

Локачинський район

9:00 – 16:00. с. Марковичі, вул. Центральна, с. Заячиці, вул. Вишнева. вул. Польова, вул. Колгоспна,

Любомльський та Шацький райони

8:00-17:00. Магазини, ФОП Сулік Петро Васильови, м. Любомль вул. :Паркова , (Паризької Комуни), Весняна,8 Березня, Української Армії, Брестська, Прикордонників, СВК "Промінь"
ТОВ "ВВ АГРО", с. Пульмо
ПАТ УкрТелеком, м Любомль вул. Б. Хмельницького
Автостанція м. Любомль, м. Любомль вул. Коновальця, Булівельна, Вокзальна, Комарова, Зелена

Любешівський район

10:00 - 12:00 Лісопилка, с. Залізниця (частково)

10:00 - 17:00 Любешівський РВ УМВС, адмінприміщення Райспоживспілки, магазини, аптека, адмінприміщення пенсійного фонду, Приватбанк смт. Любешів
вул. Незалежності, Свободи, Л. Українки

місто Нововолинськ

8:00-17:00. м. Нововолинськ
вул. Львівська, Гірнича, Комарова

8:00-18:00. м-н «Смарт», «Едельвейс», «Софі», «Діно» «Автозапчастини», «Дмитрук», «Меблі»
салон краси, амбулаторія ПМСД, «ремонт взуття», нотаріус
м. Нововолинськ
вул.Св.Володимира 10-24
пр. Дружби 19-21
вул. С.Стрільців 1-4
Офісне приміщення, магазин «Будівельний», «Парфумер»
м. Нововолинськ
Св. Володимира 17-23
аптека, відділення зв'язку, перукарня, стоматолог, м-ни: «Для Вас», «Техномрія»
м. Нововолинськ
м-н Шахтарський 38

Рожищенський район

9:00-17:00. с. Козин кіоски, СКЗ№21, вул.Ковельська.
м. Рожище магазин №10, торговий павільйон, торговий кіоск, кафе “Меридіан”, “Крамниця”, м. Рожище, вул.Г.Мазепи,1-67,8-76,Залізнична, Чкалова.
с.Кобче (повністю)
с.Оленівка (повністю)
с.Кременець картоплесховище, майстерні, їдальня, зерносклад, гаражі, с. Кременець вул.Хмельова,54-64.
с.Доросині школа, магазини, контора, аптека, АТС, адмінприміщення, поштове відділення, пожежне депо, чайна. с.Доросині вул.Миру, Л.Українки, Лугова, Шкільна.
с.Уляники (повністю), с.Городині (повністю)
с.Романів (повністю), с.Іванчиці(повністю)
м.Рожище магазин №10, адмінприміщення, гаражі, склад,торговий кіоск, кафе “Меридіан”, магазин “Крамниця”, сирзавод, очисні споруди, виробнича база., м.Рожище вул.Г.Мазепи,1-67, 8-76,71-105, 78-108., К.Шолокадзе, 93-111, 116-124, 139-172, 126,128.
с.Бортяхівка вул.Комсомольська, Селянська, Тиха.
9с.Любче (повністю)
с.Кроватка (повністю)
с.Залісці кормодробілка.
с.Залісці вул. Молодіжна, Перемоги.
м.Рожище магазин, адмінприміщення, торговий павільйон, будинок побуту, церква. М. Рожище вул.Жуковського, пров.Симоненка, Героїв УПА, 2-15.

Старовижівський район

09:00-16:00. с. Любохини вул:Гребля.

09:30-16:00. с. Синово вул:Молодіжна,Радянська

Турійський район

10:00-15:30. смт Турійськ вул.Дубівська, провул. Залізничний,вул. Паралельна
Ружинська с/р – школа с.Городилець
с.Маковичі

13:15-15:15. АГРС, СКЗ, ФГ «Перлина Турії» с.Селець

09:15-13:15. АТС, Селецька с/р- адмінприміщення, ФАП, бібліотека с.Селець

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Теги: світло, Волинь, відключення
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