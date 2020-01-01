Де на Волині не буде світла 20 листопада





Про це повідомили у ПАТ «Волиньоленерго»



Горохівський район



09:00-17:00. с. Шклінь вул. Баївська.



Камінь-Каширський район



09:00-16:00. ПП Гоцик Віктор Никифорович, м. Камінь- Каширський Вул Селікатна



09:30-16:00/ с. Фаринки Вул Молодіжна, Вул Перемоги, пров. Малиновий



10:00-16:00. Пожежна частина МНС, Римсько-католицький костел, м. Камінь- Каширський Вул Польова, пров. Польовий, Вул Вишнева, Вул. Світанкова, Вул Неродів, пров. Неродів.



Ківерцівський район



9:00-16:00. ФОП Верхогляд М.П.- торговий кіоск, ФОП Демчук О.М. – магазин, Ківерцівське МСТ – магазин, м. Ківерці

вул. Залізниця буд. 2, 4,6, вул. Куліша, вул. Захисників України вул. Глінки, с. Звірів

вул.Київська,1-25, Філія ДП "Волинський облавтодор", м. Ківерці

вул. Довбуша 1-15, 4-30,

вул. Космонавтів 19а-61, 12-52,



Ковельський район



9:00-17:00. Голобська селищна рада, ФО Шворак О.В.

Свято-Михайлівська релігійна громада УПЦ

с.Новий Мосор, Волинська дирекція АТ "Укрпошта", Гуманітарний відділ ВК

Голобської селищної ради, Ковельське МТМО

Ковельське міжрайонне УВГ, ФО Чапко М.В.

Свято-Троїцька релігійна громада УПЦ

ФО Потапчук Ю.В., Голобське СТ

с.Партизанське

с.Старий Мосир



Локачинський район



9:00 – 16:00. с. Марковичі, вул. Центральна, с. Заячиці, вул. Вишнева. вул. Польова, вул. Колгоспна,



Любомльський та Шацький райони



8:00-17:00. Магазини, ФОП Сулік Петро Васильови, м. Любомль вул. :Паркова , (Паризької Комуни), Весняна,8 Березня, Української Армії, Брестська, Прикордонників, СВК "Промінь"

ТОВ "ВВ АГРО", с. Пульмо

ПАТ УкрТелеком, м Любомль вул. Б. Хмельницького

Автостанція м. Любомль, м. Любомль вул. Коновальця, Булівельна, Вокзальна, Комарова, Зелена



Любешівський район



10:00 - 12:00 Лісопилка, с. Залізниця (частково)



10:00 - 17:00 Любешівський РВ УМВС, адмінприміщення Райспоживспілки, магазини, аптека, адмінприміщення пенсійного фонду, Приватбанк смт. Любешів

вул. Незалежності, Свободи, Л. Українки



місто Нововолинськ



8:00-17:00. м. Нововолинськ

вул. Львівська, Гірнича, Комарова



8:00-18:00. м-н «Смарт», «Едельвейс», «Софі», «Діно» «Автозапчастини», «Дмитрук», «Меблі»

салон краси, амбулаторія ПМСД, «ремонт взуття», нотаріус

м. Нововолинськ

вул.Св.Володимира 10-24

пр. Дружби 19-21

вул. С.Стрільців 1-4

Офісне приміщення, магазин «Будівельний», «Парфумер»

м. Нововолинськ

Св. Володимира 17-23

аптека, відділення зв'язку, перукарня, стоматолог, м-ни: «Для Вас», «Техномрія»

м. Нововолинськ

м-н Шахтарський 38



Рожищенський район



9:00-17:00. с. Козин кіоски, СКЗ№21, вул.Ковельська.

м. Рожище магазин №10, торговий павільйон, торговий кіоск, кафе “Меридіан”, “Крамниця”, м. Рожище, вул.Г.Мазепи,1-67,8-76,Залізнична, Чкалова.

с.Кобче (повністю)

с.Оленівка (повністю)

с.Кременець картоплесховище, майстерні, їдальня, зерносклад, гаражі, с. Кременець вул.Хмельова,54-64.

с.Доросині школа, магазини, контора, аптека, АТС, адмінприміщення, поштове відділення, пожежне депо, чайна. с.Доросині вул.Миру, Л.Українки, Лугова, Шкільна.

с.Уляники (повністю), с.Городині (повністю)

с.Романів (повністю), с.Іванчиці(повністю)

м.Рожище магазин №10, адмінприміщення, гаражі, склад,торговий кіоск, кафе “Меридіан”, магазин “Крамниця”, сирзавод, очисні споруди, виробнича база., м.Рожище вул.Г.Мазепи,1-67, 8-76,71-105, 78-108., К.Шолокадзе, 93-111, 116-124, 139-172, 126,128.

с.Бортяхівка вул.Комсомольська, Селянська, Тиха.

9с.Любче (повністю)

с.Кроватка (повністю)

с.Залісці кормодробілка.

с.Залісці вул. Молодіжна, Перемоги.

м.Рожище магазин, адмінприміщення, торговий павільйон, будинок побуту, церква. М. Рожище вул.Жуковського, пров.Симоненка, Героїв УПА, 2-15.



Старовижівський район



09:00-16:00. с. Любохини вул:Гребля.



09:30-16:00. с. Синово вул:Молодіжна,Радянська



Турійський район



10:00-15:30. смт Турійськ вул.Дубівська, провул. Залізничний,вул. Паралельна

Ружинська с/р – школа с.Городилець

с.Маковичі



13:15-15:15. АГРС, СКЗ, ФГ «Перлина Турії» с.Селець



09:15-13:15. АТС, Селецька с/р- адмінприміщення, ФАП, бібліотека с.Селець



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 20 листопада відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.Про це повідомили у ПАТ «Волиньоленерго»09:00-17:00. с. Шклінь вул. Баївська.09:00-16:00. ПП Гоцик Віктор Никифорович, м. Камінь- Каширський Вул Селікатна09:30-16:00/ с. Фаринки Вул Молодіжна, Вул Перемоги, пров. Малиновий10:00-16:00. Пожежна частина МНС, Римсько-католицький костел, м. Камінь- Каширський Вул Польова, пров. Польовий, Вул Вишнева, Вул. Світанкова, Вул Неродів, пров. Неродів.9:00-16:00. ФОП Верхогляд М.П.- торговий кіоск, ФОП Демчук О.М. – магазин, Ківерцівське МСТ – магазин, м. Ківерцівул. Залізниця буд. 2, 4,6, вул. Куліша, вул. Захисників України вул. Глінки, с. Звіріввул.Київська,1-25, Філія ДП "Волинський облавтодор", м. Ківерцівул. Довбуша 1-15, 4-30,вул. Космонавтів 19а-61, 12-52,9:00-17:00. Голобська селищна рада, ФО Шворак О.В.Свято-Михайлівська релігійна громада УПЦс.Новий Мосор, Волинська дирекція АТ "Укрпошта", Гуманітарний відділ ВКГолобської селищної ради, Ковельське МТМОКовельське міжрайонне УВГ, ФО Чапко М.В.Свято-Троїцька релігійна громада УПЦФО Потапчук Ю.В., Голобське СТс.Партизанськес.Старий Мосир9:00 – 16:00. с. Марковичі, вул. Центральна, с. Заячиці, вул. Вишнева. вул. Польова, вул. Колгоспна,8:00-17:00. Магазини, ФОП Сулік Петро Васильови, м. Любомль вул. :Паркова , (Паризької Комуни), Весняна,8 Березня, Української Армії, Брестська, Прикордонників, СВК "Промінь"ТОВ "ВВ АГРО", с. ПульмоПАТ УкрТелеком, м Любомль вул. Б. ХмельницькогоАвтостанція м. Любомль, м. Любомль вул. Коновальця, Булівельна, Вокзальна, Комарова, Зелена10:00 - 12:00 Лісопилка, с. Залізниця (частково)10:00 - 17:00 Любешівський РВ УМВС, адмінприміщення Райспоживспілки, магазини, аптека, адмінприміщення пенсійного фонду, Приватбанк смт. Любешіввул. Незалежності, Свободи, Л. Українки8:00-17:00. м. Нововолинськвул. Львівська, Гірнича, Комарова8:00-18:00. м-н «Смарт», «Едельвейс», «Софі», «Діно» «Автозапчастини», «Дмитрук», «Меблі»салон краси, амбулаторія ПМСД, «ремонт взуття», нотаріусм. Нововолинськвул.Св.Володимира 10-24пр. Дружби 19-21вул. С.Стрільців 1-4Офісне приміщення, магазин «Будівельний», «Парфумер»м. НововолинськСв. Володимира 17-23аптека, відділення зв'язку, перукарня, стоматолог, м-ни: «Для Вас», «Техномрія»м. Нововолинськм-н Шахтарський 389:00-17:00. с. Козин кіоски, СКЗ№21, вул.Ковельська.м. Рожище магазин №10, торговий павільйон, торговий кіоск, кафе “Меридіан”, “Крамниця”, м. Рожище, вул.Г.Мазепи,1-67,8-76,Залізнична, Чкалова.с.Кобче (повністю)с.Оленівка (повністю)с.Кременець картоплесховище, майстерні, їдальня, зерносклад, гаражі, с. Кременець вул.Хмельова,54-64.с.Доросині школа, магазини, контора, аптека, АТС, адмінприміщення, поштове відділення, пожежне депо, чайна. с.Доросині вул.Миру, Л.Українки, Лугова, Шкільна.с.Уляники (повністю), с.Городині (повністю)с.Романів (повністю), с.Іванчиці(повністю)м.Рожище магазин №10, адмінприміщення, гаражі, склад,торговий кіоск, кафе “Меридіан”, магазин “Крамниця”, сирзавод, очисні споруди, виробнича база., м.Рожище вул.Г.Мазепи,1-67, 8-76,71-105, 78-108., К.Шолокадзе, 93-111, 116-124, 139-172, 126,128.с.Бортяхівка вул.Комсомольська, Селянська, Тиха.9с.Любче (повністю)с.Кроватка (повністю)с.Залісці кормодробілка.с.Залісці вул. Молодіжна, Перемоги.м.Рожище магазин, адмінприміщення, торговий павільйон, будинок побуту, церква. М. Рожище вул.Жуковського, пров.Симоненка, Героїв УПА, 2-15.09:00-16:00. с. Любохини вул:Гребля.09:30-16:00. с. Синово вул:Молодіжна,Радянська10:00-15:30. смт Турійськ вул.Дубівська, провул. Залізничний,вул. ПаралельнаРужинська с/р – школа с.Городилецьс.Маковичі13:15-15:15. АГРС, СКЗ, ФГ «Перлина Турії» с.Селець09:15-13:15. АТС, Селецька с/р- адмінприміщення, ФАП, бібліотека с.Селець

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