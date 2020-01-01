У луцькому ботанічному саду висадили 40 саджанців дуба

У Луцьку сьогодні, 19 листопада, в ботанічному заказнику місцевого значення “Дубовий гай”, висадили 40 молодих саджанців дуба.Про це інформують на сайті Луцькради.“Таким чином ми збільшуємо площу озеленення та розширюємо площу ботанічного заказника, покращуємо умови проживання мешканців мікрорайону. Дуб — це рослина, яка росте тривалий час і має гарну декоративну крону. Окрім цього, листя дуба активно утворює фітонциди — речовини, які очищують повітря”, - розповіла начальник відділу екологіїВарто зазначити, що заказник “Дубовий гай” був заснований ще в середині ХХ століття, відтак вік деяких дубів тут становить близько 80-ти років. Нові насадження висадили на місцевості, попередньо очищеній від чагарника, що пролягає повз одну із тутешніх стежок. У майбутньому це допоможе офіційно розширити межі заказника.Ще 50 саджанців дуба висаджено на території загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №20.