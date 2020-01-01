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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

На Волині є достатня кількість ліжок для хворих на коронавірус, – ОДА

На Волині є достатня кількість ліжок для хворих на коронавірус, – ОДА
Станом на сьогодні (19 листопада) на Волині є достатня кількість ліжок для "ковідних" хворих.

Про це інформують у Волинській ОДА.

Загалом у лікарнях області для хворих на коронавірусну інфекцію розгорнули 1426 ліжок, завантаженість яких становить 47,1%.

Зауважують, що у медзакладах постійно збільшують кількість нових ліжкомісць для ефективного лікування пацієнтів. Відтак, на сьогодні на стаціонарному лікуванні перебуває 671 пацієнт.

Щодо ситуації з киснем, то наразі кисневим постачанням забезпечили 537 ліжок, з них зайняті – 244,а на ШВЛ – 14.

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У Волинській ОДА зазначають, що усі медики Волині, які згідно наказу медзакладу працюють з хворими на COVID-19, отримують 300 % надбавки за договорами з НСЗУ.

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Теги: ліжка, хворі, коронавірус, Волинь
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