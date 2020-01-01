На Волині є достатня кількість ліжок для хворих на коронавірус, – ОДА
Сьогодні, 14:42
Станом на сьогодні (19 листопада) на Волині є достатня кількість ліжок для "ковідних" хворих.
Про це інформують у Волинській ОДА.
Загалом у лікарнях області для хворих на коронавірусну інфекцію розгорнули 1426 ліжок, завантаженість яких становить 47,1%.
Зауважують, що у медзакладах постійно збільшують кількість нових ліжкомісць для ефективного лікування пацієнтів. Відтак, на сьогодні на стаціонарному лікуванні перебуває 671 пацієнт.
Щодо ситуації з киснем, то наразі кисневим постачанням забезпечили 537 ліжок, з них зайняті – 244,а на ШВЛ – 14.
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У Волинській ОДА зазначають, що усі медики Волині, які згідно наказу медзакладу працюють з хворими на COVID-19, отримують 300 % надбавки за договорами з НСЗУ.
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Про це інформують у Волинській ОДА.
Загалом у лікарнях області для хворих на коронавірусну інфекцію розгорнули 1426 ліжок, завантаженість яких становить 47,1%.
Зауважують, що у медзакладах постійно збільшують кількість нових ліжкомісць для ефективного лікування пацієнтів. Відтак, на сьогодні на стаціонарному лікуванні перебуває 671 пацієнт.
Щодо ситуації з киснем, то наразі кисневим постачанням забезпечили 537 ліжок, з них зайняті – 244,а на ШВЛ – 14.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: У Луцьку в інфекційну лікарню більше не можуть приймати хворих з Covid-19, яким потрібен кисень
У Волинській ОДА зазначають, що усі медики Волині, які згідно наказу медзакладу працюють з хворими на COVID-19, отримують 300 % надбавки за договорами з НСЗУ.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: «Просимо зачекати або звернутись в іншу лікарню», – директор госпіталю у Боголюбах про госпіталізацію хворих з Covid-19
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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