На Волині є достатня кількість ліжок для хворих на коронавірус, – ОДА

Станом на сьогодні (19 листопада) на Волині є достатня кількість ліжок для "ковідних" хворих.Про це інформують у Волинській ОДА.Загалом у лікарнях області для хворих на коронавірусну інфекцію розгорнули 1426 ліжок, завантаженість яких становить 47,1%.Зауважують, що у медзакладах постійно збільшують кількість нових ліжкомісць для ефективного лікування пацієнтів. Відтак, на сьогодні на стаціонарному лікуванні перебуває 671 пацієнт.Щодо ситуації з киснем, то наразі кисневим постачанням забезпечили 537 ліжок, з них зайняті – 244,а на ШВЛ – 14.У Волинській ОДА зазначають, що усі медики Волині, які згідно наказу медзакладу працюють з хворими на COVID-19, отримують 300 % надбавки за договорами з НСЗУ.