Волинянин, який їздив п’яним за кермом, уникнув покарання





Про це йдеться у постанові суду від 12-го листопада, - пише



Поліцейські зупинили водія автомобіля Opel Kadet, який, як зазначають, перебував у стані алкогольного сп’яніння, ще 1-го серпня. Проте матеріали справи потрапили до суду тільки 12-го жовтня.



Відтак, протокол про адмінправопорушення опинився у суді після спливу двох місяців, а справу розглянули після спливу трьох місяців. Відповідно до ст. 38 КУпАП та ч.2 ст. 38 КУпАП закінчилися строки накладення адміністративного стягнення.



Суд постановив визнати кермувальника винним, проте той уникнув покарання.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Володимир-Волинському суді чоловіка, що кермував автомобілем у стані алкогольного сп’яніння, визнали винним, проте він уникнув поканання через закінчення строків накладення адміністративного стягнення.Про це йдеться у постанові суду від 12-го листопада, - пише Буг Поліцейські зупинили водія автомобіля Opel Kadet, який, як зазначають, перебував у стані алкогольного сп’яніння, ще 1-го серпня. Проте матеріали справи потрапили до суду тільки 12-го жовтня.Відтак, протокол про адмінправопорушення опинився у суді після спливу двох місяців, а справу розглянули після спливу трьох місяців. Відповідно до ст. 38 КУпАП та ч.2 ст. 38 КУпАП закінчилися строки накладення адміністративного стягнення.Суд постановив визнати кермувальника винним, проте той уникнув покарання.

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