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Волинянин, який їздив п’яним за кермом, уникнув покарання

Волинянин, який їздив п’яним за кермом, уникнув покарання
У Володимир-Волинському суді чоловіка, що кермував автомобілем у стані алкогольного сп’яніння, визнали винним, проте він уникнув поканання через закінчення строків накладення адміністративного стягнення.

Про це йдеться у постанові суду від 12-го листопада, - пише Буг.

Поліцейські зупинили водія автомобіля Opel Kadet, який, як зазначають, перебував у стані алкогольного сп’яніння, ще 1-го серпня. Проте матеріали справи потрапили до суду тільки 12-го жовтня.

Відтак, протокол про адмінправопорушення опинився у суді після спливу двох місяців, а справу розглянули після спливу трьох місяців. Відповідно до ст. 38 КУпАП та ч.2 ст. 38 КУпАП закінчилися строки накладення адміністративного стягнення.

Суд постановив визнати кермувальника винним, проте той уникнув покарання.

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Теги: суд, волинянин, покарання, п’яний
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