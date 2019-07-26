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В автомобілі 23-річного волинянина поліцейські знайшли наркотики

В автомобілі 23-річного волинянина поліцейські знайшли наркотики
У Ковелі на вулиці Модеста Левицького поліцейські вилучили у 23-річного місцевого жителя наркотики.

Пакунок із речовиною, схожою на марихуану, співробітники кримінальної поліції знайшли у багажному відділенні автомобіля BMW, який належить 23-річному ковельчанину, інформує сектор комунікації поліції у Волинській області.

На місце прибула слідчо-оперативна група поліції. Пакунок з наркотиками вилучили та направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС.

Триває досудове розслідування, розпочате за ч. 1 ст. 309 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту.



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Теги: наркотики, BMW, поліція, Ковель
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