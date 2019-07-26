В автомобілі 23-річного волинянина поліцейські знайшли наркотики





Пакунок із речовиною, схожою на марихуану, співробітники кримінальної поліції знайшли у багажному відділенні автомобіля BMW, який належить 23-річному ковельчанину,



На місце прибула слідчо-оперативна група поліції. Пакунок з наркотиками вилучили та направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС.



Триває досудове розслідування, розпочате за ч. 1 ст. 309 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковелі на вулиці Модеста Левицького поліцейські вилучили у 23-річного місцевого жителя наркотики.Пакунок із речовиною, схожою на марихуану, співробітники кримінальної поліції знайшли у багажному відділенні автомобіля BMW, який належить 23-річному ковельчанину, інформує сектор комунікації поліції у Волинській області.На місце прибула слідчо-оперативна група поліції. Пакунок з наркотиками вилучили та направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС.Триває досудове розслідування, розпочате за ч. 1 ст. 309 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту.

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