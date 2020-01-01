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На Волині бус збив двох пішоходів

На Волині бус збив двох пішоходів
Дорожньо-транспортна пригода сталася пообіді 19 листопада в Ковелі.

По це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили у пресслужбі поліції.

Так, близько 14.30 на вулиці Володимирській мікроавтобус збив двох пішоходів, які переходили дорогу.

Наразі про стан постраждалих нічого не відомо. На місці працювали дві "швидкі" та поліція.


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Теги: Ковель, бус, аварія
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