На Волині бус збив двох пішоходів





По це



Так, близько 14.30 на вулиці Володимирській мікроавтобус збив двох пішоходів, які переходили дорогу.



Наразі про стан постраждалих нічого не відомо. На місці працювали дві "швидкі" та поліція.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Дорожньо-транспортна пригода сталася пообіді 19 листопада в Ковелі.По це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили у пресслужбі поліції.Так, близько 14.30 на вулиці Володимирській мікроавтобус збив двох пішоходів, які переходили дорогу.Наразі про стан постраждалих нічого не відомо. На місці працювали дві "швидкі" та поліція.

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