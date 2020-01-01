На Волині бус збив двох пішоходів
Сьогодні, 16:03
Дорожньо-транспортна пригода сталася пообіді 19 листопада в Ковелі.
По це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили у пресслужбі поліції.
Так, близько 14.30 на вулиці Володимирській мікроавтобус збив двох пішоходів, які переходили дорогу.
Наразі про стан постраждалих нічого не відомо. На місці працювали дві "швидкі" та поліція.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
По це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили у пресслужбі поліції.
Так, близько 14.30 на вулиці Володимирській мікроавтобус збив двох пішоходів, які переходили дорогу.
Наразі про стан постраждалих нічого не відомо. На місці працювали дві "швидкі" та поліція.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Харківщині – масове отруєння учнів
Сьогодні, 16:44
П'ятий будинок ЖК «Супернова» – на фініші. ФОТОЗВІТ*
Сьогодні, 16:27
На Волині бус збив двох пішоходів
Сьогодні, 16:03
В автомобілі 23-річного волинянина поліцейські знайшли наркотики
Сьогодні, 15:54