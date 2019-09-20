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На Харківщині – масове отруєння учнів

На Харківщині – масове отруєння учнів
В місті Дергачі Харківської області масово отруїлися учні ліцею.

Про це повідомляють на сайті Харківського обласного лабораторного центру.

За даними екстрених повідомлень направлених із закладів охорони здоров’я попередній діагноз – харчова токсикоінфекція, гострий гастроентероколіт.

Станом на 19 листопада кількість захворілих становить 37 осіб. Всі захворілі перебувають на амбулаторному лікуванні. Надання медичної допомоги та медичне спостереження за контактними організовано та проводиться медичними працівниками.

Також зазначають, що фахівці провели епідеміологічне розслідування та санітарно-епідеміологічне обстеження навчального закладу. Протиепідемічні заходи тривають.

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Теги: учні, отруєння, Харківщина
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