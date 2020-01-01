Сільська медицина Волині поповнилася 40 новими позашляховиками. ФОТО





Автомобілі попрямували у сільські населені пункти області, аби забезпечувати доїзд сімейних лікарів до пацієнтів. Надходження ще 7 автомобілів очікується, інформує



Сучасні автомобілі марки Renault Duster закуплені за рахунок державної субвенції місцевим бюджетам на здійснення заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості. Загальна вартість придбаних автомобілів становить 19,7 млн грн. Відтак, завдяки спецтранспорту, сімейні лікарі зможуть надавати медичну допомогу жителям сіл більш оперативно.



На думку голови облдержадміністрації Юрія Погуляйка, отримати 40 автомобілів для регіону – це суттєва підтримка держави на розвиток сільської медицини. І це вкотре підтверджує, що в країні велика увага приділяється вдосконаленню системи охорони здоров’я.



«Мені приємно констатувати той факт, що волинська медицина все більше розвивається, розбудовується медична інфраструктура, а лікувальні заклади оснащуються новим обладнанням і транспортом, – зауважив очільник області. – У цивілізованій країні медицина повинна бути якісна і доступна незалежно від місця проживання. І в селі, і в місті люди повинні отримувати висококваліфіковану медичну допомогу».



Нагадаємо, днями АЗПСМ отримали 7 службових автомобілів в рамках реалізації субпроєкту Світового банку «Вдосконалення медичної допомоги хворим з хворобами системи кровообігу у Волинській області».





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині для працівників амбулаторій загальної практики сімейної медицини (АЗПСМ) придбали 40 нових автомобілів.Автомобілі попрямували у сільські населені пункти області, аби забезпечувати доїзд сімейних лікарів до пацієнтів. Надходження ще 7 автомобілів очікується, інформує управління інформаційної політики та цифрової трансформації Волинської облдержадміністрації.Сучасні автомобілі марки Renault Duster закуплені за рахунок державної субвенції місцевим бюджетам на здійснення заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості. Загальна вартість придбаних автомобілів становить 19,7 млн грн. Відтак, завдяки спецтранспорту, сімейні лікарі зможуть надавати медичну допомогу жителям сіл більш оперативно.На думку голови облдержадміністрації Юрія Погуляйка, отримати 40 автомобілів для регіону – це суттєва підтримка держави на розвиток сільської медицини. І це вкотре підтверджує, що в країні велика увага приділяється вдосконаленню системи охорони здоров’я.«Мені приємно констатувати той факт, що волинська медицина все більше розвивається, розбудовується медична інфраструктура, а лікувальні заклади оснащуються новим обладнанням і транспортом, – зауважив очільник області. – У цивілізованій країні медицина повинна бути якісна і доступна незалежно від місця проживання. І в селі, і в місті люди повинні отримувати висококваліфіковану медичну допомогу».Нагадаємо, днями АЗПСМ отримали 7 службових автомобілів в рамках реалізації субпроєкту Світового банку «Вдосконалення медичної допомоги хворим з хворобами системи кровообігу у Волинській області».

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію