У Луцьку медики безкоштовно вимірювали тиск всім охочим. ВІДЕО
Сьогодні, 17:43
У Луцьку лікарі вимірювали артеріальний тиск усім охочим. Акцію провели у міжнародний день відмови від куріння.
Про це розповів Суспільному лікар Сергій Левчук.
Медичну стійку для вимірювання тиску лікарі Волинського центру громадського здоров'я розмістили в одному з торгових центрів міста.
Більшість охочих виміряти свій тиск – літні люди. Зі слів медика Сергія Левчука, за перші дві години роботи, тиск виміряли 30 лучанам.
Після вимірювання, лікарі розповіли пенсіонерам про те, як правильно міряти тиск і яким він має бути в тому чи іншому віці.
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Про це розповів Суспільному лікар Сергій Левчук.
Медичну стійку для вимірювання тиску лікарі Волинського центру громадського здоров'я розмістили в одному з торгових центрів міста.
Більшість охочих виміряти свій тиск – літні люди. Зі слів медика Сергія Левчука, за перші дві години роботи, тиск виміряли 30 лучанам.
Після вимірювання, лікарі розповіли пенсіонерам про те, як правильно міряти тиск і яким він має бути в тому чи іншому віці.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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