У Луцьку медики безкоштовно вимірювали тиск всім охочим. ВІДЕО





Про це розповів Сергій Левчук.



Медичну стійку для вимірювання тиску лікарі Волинського центру громадського здоров'я розмістили в одному з торгових центрів міста.



Більшість охочих виміряти свій тиск – літні люди. Зі слів медика Сергія Левчука, за перші дві години роботи, тиск виміряли 30 лучанам.



Після вимірювання, лікарі розповіли пенсіонерам про те, як правильно міряти тиск і яким він має бути в тому чи іншому віці.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку лікарі вимірювали артеріальний тиск усім охочим. Акцію провели у міжнародний день відмови від куріння.Про це розповів Суспільному лікарМедичну стійку для вимірювання тиску лікарі Волинського центру громадського здоров'я розмістили в одному з торгових центрів міста.Більшість охочих виміряти свій тиск – літні люди. Зі слів медика Сергія Левчука, за перші дві години роботи, тиск виміряли 30 лучанам.Після вимірювання, лікарі розповіли пенсіонерам про те, як правильно міряти тиск і яким він має бути в тому чи іншому віці.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію