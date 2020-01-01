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У Луцьку медики безкоштовно вимірювали тиск всім охочим. ВІДЕО

У Луцьку медики безкоштовно вимірювали тиск всім охочим. ВІДЕО
У Луцьку лікарі вимірювали артеріальний тиск усім охочим. Акцію провели у міжнародний день відмови від куріння.

Про це розповів Суспільному лікар Сергій Левчук.

Медичну стійку для вимірювання тиску лікарі Волинського центру громадського здоров'я розмістили в одному з торгових центрів міста.

Більшість охочих виміряти свій тиск – літні люди. Зі слів медика Сергія Левчука, за перші дві години роботи, тиск виміряли 30 лучанам.

Після вимірювання, лікарі розповіли пенсіонерам про те, як правильно міряти тиск і яким він має бути в тому чи іншому віці.


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Теги: медики, Луцьк, тиск
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