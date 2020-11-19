У волинській лікарні відкрили сучасне приймальне відділення





Сьогодні, 19 листопада, оглянути новостворене відділення прибули голова обласної державної адміністрації Юрій Погуляйко та міський голова Віктор Сапожніков, йдеться на сайті



Реалізація проєкту розпочалася у середині серпня цього року в рамках програми президента України “Велике будівництво”. Фінансування робіт повністю відбувалося за кошти державного бюджету. На виконання робіт виділили 8 мільйонів гривень. Згідно з проведеними тендерами, вартість проєкту склала 5 мільйонів 700 тисяч гривень. Заощаджені кошти перенаправлені на ремонт приміщення, де встановлять комп’ютерний томограф. Цей апарат також планують придбати до кінця поточного року за державний кошт.



Наразі відділення екстреної невідкладної медичної допомоги, яке відповідає усім сучасним вимогам, повністю готове до роботи. У палатах встановлені меблі, завезене медичне устаткування.



Тимчасовий виконувач обов’язків директора КНП «Нововолинська центральна міська лікарня» Андрій Сторонський розповів, що до ліжок підведене обладнання, яке подаватиме кисень, зараз вирішується питання встановлення кисневої станції.



Міський голова Віктор Сапожніков наголосив, що початок роботи відділення екстреної невідкладної медичної допомоги – дійсно важлива подія для жителів міста, адже тут вони у сучасних комфортних умовах отримуватимуть кваліфіковану медичну допомогу.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Ремонтно-будівельні роботи у відділенні екстреної невідкладної медичної допомоги Нововолинської центральної міської лікарні завершили.Сьогодні, 19 листопада, оглянути новостворене відділення прибули голова обласної державної адміністраціїта міський голова, йдеться на сайті Нововолинської міської ради Реалізація проєкту розпочалася у середині серпня цього року в рамках програми президента України “Велике будівництво”. Фінансування робіт повністю відбувалося за кошти державного бюджету. На виконання робіт виділили 8 мільйонів гривень. Згідно з проведеними тендерами, вартість проєкту склала 5 мільйонів 700 тисяч гривень. Заощаджені кошти перенаправлені на ремонт приміщення, де встановлять комп’ютерний томограф. Цей апарат також планують придбати до кінця поточного року за державний кошт.Наразі відділення екстреної невідкладної медичної допомоги, яке відповідає усім сучасним вимогам, повністю готове до роботи. У палатах встановлені меблі, завезене медичне устаткування.Тимчасовий виконувач обов’язків директора КНП «Нововолинська центральна міська лікарня»розповів, що до ліжок підведене обладнання, яке подаватиме кисень, зараз вирішується питання встановлення кисневої станції.Міський голова Віктор Сапожніков наголосив, що початок роботи відділення екстреної невідкладної медичної допомоги – дійсно важлива подія для жителів міста, адже тут вони у сучасних комфортних умовах отримуватимуть кваліфіковану медичну допомогу.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію