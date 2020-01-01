Підготовка авто до зими: експерти назвали головні кроки*





Заміна гуми



Робити це варто, коли денна температура в середньому складає близько 5-7 градусів. Ці показники оптимальні для зміни гуми. Звернутися треба на шиномонтаж у Луцьку, адресу якого можна знайти на сайті carta.ua



За температури нижче 5-7 градусів літня гума стає жорсткою. Вона втрачає зчеплення з дорожнім покриттям, а це може призвести до втрати керованості авто. Зимова шина в цей час не втрачає робочий стан та безпечніша. Якщо ви не встигли замінити шини, рекомендуємо



Яку гуму краще вибирати



Є два типи шин:



• європейські варіанти – для більш теплої зими;

• скандинавські – для суворої зими, оздоблені шипами та відрізняються особливим складом гуми.



Українцям прогнозують доволі теплу зиму, тому можна обирати європейські варіанти шин, але зміна гуми обов’язкова.



Перевіряємо акумулятор



«Перевзуванням» процес підготовки авто до зими не закінчується. Перед настанням холодів треба перевірити акумулятор автомобіля, щоб не виникало несподіванок вранці після морозної ночі або під час поїздки. Особливо це важливо для авто з чималим пробігом. Якщо вранці водій заводить автомобіль і відчуває, що стартер важко обертає мотор, треба як слід зарядити аккумулятор або купити новий, якщо така проблема виникає щоранку.



Міняємо рідину склоомивача



Наступний крок підготовки – заміна рідини склоомивача. Під кожен сезон треба обирати відповідний тип. Взимку необхідно заливати спеціальну рідину, яка не замерзає.



Самі склоомивачі теж підлягають заміні на зимовий час. Оскільки з часом гума стирається та псується (на ній утворюються тріщини), якщо вчасно не змінити склоомивачі, замість того, щоб мити, вони будуть тільки розводити бруд.



Діагностика авто



Щоб автовласнику бути впевненим, що він нічого не пропустив, треба раз на півроку проходити діагностику авто. Варто вибрати СТО, поїхати туди, пройти діагностування та отримати повний висновок. В разі потреби варто ремонтувати авто на СТО, не відкладаючи.



Вчасний і якісний ремонт автомобіля – це безпека водія і пасажирів на дорозі.



Важливі дрібниці



Якщо водій перевірив авто і впевнений, що з основними вузлами все гаразд і вони не потребують ремонту, тоді можна подбати й про приємні дрібниці, які значно полегшать їзду в зимовий період. Це може бути спеціальна силіконова олія, щоб уникнути замерзання замків і дверей. Якщо замерзання все ж сталося, то варто мати спеціальну рідину для розморожування.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Середина осені – пора, коли вдень може бути ще тепло, а вночі вже беруться морози. Для водіїв головне – не проґавити момент, щоб встигнути підготувати свій автомобіль до температурних коливань і зими. На жаль, часто автовласники забувають: навть при невеликих морозах автомобіль має бути підготовлений до їзди зовсім інакше, ніж в теплу пору. Тож варто вчасно заїхати на СТО, щоб змінити рідину і гуму.Робити це варто, коли денна температура в середньому складає близько 5-7 градусів. Ці показники оптимальні для зміни гуми. Звернутися треба на шиномонтаж у Луцьку, адресу якого можна знайти на сайті carta.uaЗа температури нижче 5-7 градусів літня гума стає жорсткою. Вона втрачає зчеплення з дорожнім покриттям, а це може призвести до втрати керованості авто. Зимова шина в цей час не втрачає робочий стан та безпечніша. Якщо ви не встигли замінити шини, рекомендуємо обрати шиномонтаж у Луцьку на carta.ua.Є два типи шин:• європейські варіанти – для більш теплої зими;• скандинавські – для суворої зими, оздоблені шипами та відрізняються особливим складом гуми.Українцям прогнозують доволі теплу зиму, тому можна обирати європейські варіанти шин, але зміна гуми обов’язкова.«Перевзуванням» процес підготовки авто до зими не закінчується. Перед настанням холодів треба перевірити акумулятор автомобіля, щоб не виникало несподіванок вранці після морозної ночі або під час поїздки. Особливо це важливо для авто з чималим пробігом. Якщо вранці водій заводить автомобіль і відчуває, що стартер важко обертає мотор, треба як слід зарядити аккумулятор або купити новий, якщо така проблема виникає щоранку.Наступний крок підготовки – заміна рідини склоомивача. Під кожен сезон треба обирати відповідний тип. Взимку необхідно заливати спеціальну рідину, яка не замерзає.Самі склоомивачі теж підлягають заміні на зимовий час. Оскільки з часом гума стирається та псується (на ній утворюються тріщини), якщо вчасно не змінити склоомивачі, замість того, щоб мити, вони будуть тільки розводити бруд.Щоб автовласнику бути впевненим, що він нічого не пропустив, треба раз на півроку проходити діагностику авто. Варто вибрати СТО, поїхати туди, пройти діагностування та отримати повний висновок. В разі потреби варто ремонтувати авто на СТО, не відкладаючи.Вчасний і якісний ремонт автомобіля – це безпека водія і пасажирів на дорозі.Якщо водій перевірив авто і впевнений, що з основними вузлами все гаразд і вони не потребують ремонту, тоді можна подбати й про приємні дрібниці, які значно полегшать їзду в зимовий період. Це може бути спеціальна силіконова олія, щоб уникнути замерзання замків і дверей. Якщо замерзання все ж сталося, то варто мати спеціальну рідину для розморожування.

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