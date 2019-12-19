В Україні випробували новітню систему залпового вогню «Буревій». ВІДЕО





Ця система розглядається, як заміна застарілим РСЗВ "Ураган", які знаходяться на озброєнні Збройних Сил України. Вогневі випробування цієї нової РСЗВ, що днями пройшли на одному з військових полігонів, ексклюзивно зафільмував



РСЗВ "Буревій" виконаний у калібрі 220-мм та може використовувати всі наявні реактивні снаряди для "Урагану", а також нові, зі збільшеною з 35 до 65 км дальністю знищення цілей, які розробляються КБ "Південне" у рамках програми "Тайфун-2".



Нова реактивна система від "Шепетівського ремонтного заводу" оснащена цифровою системою управління вогню, включно із системою обміну інформацією на полі боя. Це дозволяє включити "Буревій" у єдиний розвідувально-ударний контур, коли інформація від засобів розвідки, на кшталт БПЛА, у режимі он-лайн передається на засоби ураження. Це мінімізує до лічених хвилин час від виявлення цілей до їх знищення.



"Випробування "Буревію" проходять у максимальний взаємодії з Міноборони, яке зацікавлено у цій машині. Концептуальний підхід у її створенні: максимальна цифровізація, збільшення дальності стрільби, мобільності, а також комфорту та безпеки військових. Нами повністю розроблено та виготовлено весь пакет направляючих та систему наведення. Вони інтегровані на нове високопрохідне шасі, яке надалі буде оснащено повністю броньованою кабіною", - заявив Олег Турінський, директор ДП "Шепетівський ремонтний завод".



"Буревій" розміщений на високопрохідному шасі Т815-7Т3RC1 від чеської Tatra з колісною формулою 8х8. Вона належить до останнього покоління військового транспорту цієї компанії та відрізняється надвисоким рівнем прохідності, максимальною швидкістю понад 100 км/год, рівнем економічності та ергономічності.



"Для Міністерства оборони одним із головних пріоритетів є якісне оновлення Збройних Сил України. Зокрема й у питанні далекобійних артилерійських систем, які мають не тільки розширювати дальність дії, але і розміщуватись на сучасних надійних мобільних платформах. Наразі, велика частка таких систем у Збройних Силах України все ще розміщено на застарілих радянських машинах, які вже вичерпують свої ресурси.



Враховуючи те, що попри велику кількість замовлень для українського війська "Кременчуцький автомобільний завод" зараз знаходиться у процедурі банкрутства, ми маємо знайти альтернативу. У випадку проходження "Буревієм" всіх необхідних випробувань, буде розглянуто питання переходу ЗСУ на нові колісні платформи, які відповідають всім вимогам країн-членів НАТО, з подальшою локалізацією їх виробництва в Україні", - повідомив Defense Express заступник міністра оборони України, Олександр Миронюк.



Маємо зазначити, що зараз такі системи, як "Град", "Ураган", "Смерч", а також "Вільха", розміщено на платформах "Урал", ЗИЛ та МАЗ, які були розроблені у 60-70-х роках та не виробляються в Україні. Фактично зараз оборонно-промисловий комплекс України та самі ЗСУ здатні лише підтримувати їх у працездатному стані.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Шепетівський ремонтний завод, відповідно до спільного рішення з Міноборони, провів випробування новітньої реактивної системи залпового вогню "Буревій".Ця система розглядається, як заміна застарілим РСЗВ "Ураган", які знаходяться на озброєнні Збройних Сил України. Вогневі випробування цієї нової РСЗВ, що днями пройшли на одному з військових полігонів, ексклюзивно зафільмував Defense Express РСЗВ "Буревій" виконаний у калібрі 220-мм та може використовувати всі наявні реактивні снаряди для "Урагану", а також нові, зі збільшеною з 35 до 65 км дальністю знищення цілей, які розробляються КБ "Південне" у рамках програми "Тайфун-2".Нова реактивна система від "Шепетівського ремонтного заводу" оснащена цифровою системою управління вогню, включно із системою обміну інформацією на полі боя. Це дозволяє включити "Буревій" у єдиний розвідувально-ударний контур, коли інформація від засобів розвідки, на кшталт БПЛА, у режимі он-лайн передається на засоби ураження. Це мінімізує до лічених хвилин час від виявлення цілей до їх знищення."Випробування "Буревію" проходять у максимальний взаємодії з Міноборони, яке зацікавлено у цій машині. Концептуальний підхід у її створенні: максимальна цифровізація, збільшення дальності стрільби, мобільності, а також комфорту та безпеки військових. Нами повністю розроблено та виготовлено весь пакет направляючих та систему наведення. Вони інтегровані на нове високопрохідне шасі, яке надалі буде оснащено повністю броньованою кабіною", - заявив Олег Турінський, директор ДП "Шепетівський ремонтний завод"."Буревій" розміщений на високопрохідному шасі Т815-7Т3RC1 від чеської Tatra з колісною формулою 8х8. Вона належить до останнього покоління військового транспорту цієї компанії та відрізняється надвисоким рівнем прохідності, максимальною швидкістю понад 100 км/год, рівнем економічності та ергономічності."Для Міністерства оборони одним із головних пріоритетів є якісне оновлення Збройних Сил України. Зокрема й у питанні далекобійних артилерійських систем, які мають не тільки розширювати дальність дії, але і розміщуватись на сучасних надійних мобільних платформах. Наразі, велика частка таких систем у Збройних Силах України все ще розміщено на застарілих радянських машинах, які вже вичерпують свої ресурси.Враховуючи те, що попри велику кількість замовлень для українського війська "Кременчуцький автомобільний завод" зараз знаходиться у процедурі банкрутства, ми маємо знайти альтернативу. У випадку проходження "Буревієм" всіх необхідних випробувань, буде розглянуто питання переходу ЗСУ на нові колісні платформи, які відповідають всім вимогам країн-членів НАТО, з подальшою локалізацією їх виробництва в Україні", - повідомив Defense Express заступник міністра оборони України, Олександр Миронюк.Маємо зазначити, що зараз такі системи, як "Град", "Ураган", "Смерч", а також "Вільха", розміщено на платформах "Урал", ЗИЛ та МАЗ, які були розроблені у 60-70-х роках та не виробляються в Україні. Фактично зараз оборонно-промисловий комплекс України та самі ЗСУ здатні лише підтримувати їх у працездатному стані.

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