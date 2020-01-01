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Медики назвали 4 ранніх симптоми COVID-19

Медики назвали 4 ранніх симптоми COVID-19
Лікарі з Британії і Канади перерахували чотири симптоми, які можуть свідчити про зараження коронавірусом на ранній стадії.

Про це повідомляє Кореспондент.

Зокрема, кожен п'ятий заражений коронавірусом має проблеми зі шлунком. У числі гастроентерологічних симптомів виділяються втрата апетиту, нудота, блювота і біль у шлунку.

"Ці симптоми необов'язково означають, що в пацієнта COVID-19", - заявив вчений, лікар з Університету Альберти Мітч Вілсон, закликавши не ігнорувати ці прояви, а звернутися до медиків.

Доктор Даяна Галл додала, що діарея є одним з ранніх симптомів зараження коронавірусом.

Наступна ознака інфікування - кон'юнктивіт, з'ясувала Американська академія офтальмології. Цей симптом зустрічається рідко - приблизно в трьох відсотках випадків.

"Вірус може поширюватися при дотику до рідини з очей інфікованої людини або від предметів, на які потрапила ця рідина", - пояснили фахівці з США.

Третій симптом коронавірусу - сплутаність свідомості, кажуть вчені з Імперського коледжу в Лондоні. Вона може тривати до кількох місяців після одужання і відноситься до числа когнітивних наслідків. Пошкодження мозку відбувається на різних рівнях у залежності від того, наскільки серйозним було захворювання.

Нарешті, четвертий симптом - стомлюваність. Вчені з Триніті Коледжу в Дубліні з'ясували, що вона зустрічається приблизно в кожного другого хворого на COVID-19 і може зберігатися до десяти тижнів.

Нагадаємо, що раніше у ВООЗ назвали умову, за якої можна виключити строгі локдауни, які представники організації вважають крайнім заходом.

Також вчені назвали реальну кількість тих, що заразилися коронавірусом. Австралійські вчені засумнівалися в офіційній статистиці щодо інфікованих новим коронавірусом.

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Теги: коронавірус, симптоми
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