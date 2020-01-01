Медики назвали 4 ранніх симптоми COVID-19
Сьогодні, 06:31
Лікарі з Британії і Канади перерахували чотири симптоми, які можуть свідчити про зараження коронавірусом на ранній стадії.
Про це повідомляє Кореспондент.
Зокрема, кожен п'ятий заражений коронавірусом має проблеми зі шлунком. У числі гастроентерологічних симптомів виділяються втрата апетиту, нудота, блювота і біль у шлунку.
"Ці симптоми необов'язково означають, що в пацієнта COVID-19", - заявив вчений, лікар з Університету Альберти Мітч Вілсон, закликавши не ігнорувати ці прояви, а звернутися до медиків.
Доктор Даяна Галл додала, що діарея є одним з ранніх симптомів зараження коронавірусом.
Наступна ознака інфікування - кон'юнктивіт, з'ясувала Американська академія офтальмології. Цей симптом зустрічається рідко - приблизно в трьох відсотках випадків.
"Вірус може поширюватися при дотику до рідини з очей інфікованої людини або від предметів, на які потрапила ця рідина", - пояснили фахівці з США.
Третій симптом коронавірусу - сплутаність свідомості, кажуть вчені з Імперського коледжу в Лондоні. Вона може тривати до кількох місяців після одужання і відноситься до числа когнітивних наслідків. Пошкодження мозку відбувається на різних рівнях у залежності від того, наскільки серйозним було захворювання.
Нарешті, четвертий симптом - стомлюваність. Вчені з Триніті Коледжу в Дубліні з'ясували, що вона зустрічається приблизно в кожного другого хворого на COVID-19 і може зберігатися до десяти тижнів.
Нагадаємо, що раніше у ВООЗ назвали умову, за якої можна виключити строгі локдауни, які представники організації вважають крайнім заходом.
Також вчені назвали реальну кількість тих, що заразилися коронавірусом. Австралійські вчені засумнівалися в офіційній статистиці щодо інфікованих новим коронавірусом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє Кореспондент.
Зокрема, кожен п'ятий заражений коронавірусом має проблеми зі шлунком. У числі гастроентерологічних симптомів виділяються втрата апетиту, нудота, блювота і біль у шлунку.
"Ці симптоми необов'язково означають, що в пацієнта COVID-19", - заявив вчений, лікар з Університету Альберти Мітч Вілсон, закликавши не ігнорувати ці прояви, а звернутися до медиків.
Доктор Даяна Галл додала, що діарея є одним з ранніх симптомів зараження коронавірусом.
Наступна ознака інфікування - кон'юнктивіт, з'ясувала Американська академія офтальмології. Цей симптом зустрічається рідко - приблизно в трьох відсотках випадків.
"Вірус може поширюватися при дотику до рідини з очей інфікованої людини або від предметів, на які потрапила ця рідина", - пояснили фахівці з США.
Третій симптом коронавірусу - сплутаність свідомості, кажуть вчені з Імперського коледжу в Лондоні. Вона може тривати до кількох місяців після одужання і відноситься до числа когнітивних наслідків. Пошкодження мозку відбувається на різних рівнях у залежності від того, наскільки серйозним було захворювання.
Нарешті, четвертий симптом - стомлюваність. Вчені з Триніті Коледжу в Дубліні з'ясували, що вона зустрічається приблизно в кожного другого хворого на COVID-19 і може зберігатися до десяти тижнів.
Нагадаємо, що раніше у ВООЗ назвали умову, за якої можна виключити строгі локдауни, які представники організації вважають крайнім заходом.
Також вчені назвали реальну кількість тих, що заразилися коронавірусом. Австралійські вчені засумнівалися в офіційній статистиці щодо інфікованих новим коронавірусом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Медики назвали 4 ранніх симптоми COVID-19
Сьогодні, 06:31
У луцькому батонічному саду висадили 40 саджанців дуба
Сьогодні, 05:29
Ще одному російському актору заборонили в'їзд в Україну
Сьогодні, 04:26