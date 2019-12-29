Волинські волейболістки поступилися лідеркам Суперліги. ВІДЕО

Волейболістки клубу «Волинь-Університет-ОДЮСШ» поступилися суперницям з СК «Прометей» з міста Кам’янського.Гра відбулася 19 листопада у Луцьку.Загалом волинські спортсменки програли зустріч з рахунком 0:3. У першій партії була дуже насичена боротьба і волинянки мали непогані шанси відкрити рахунок по партіях, але з рахунком 24:26 переміг «Прометей».Друга партія була ще більш невдалою для дівчат з Луцька – вони програли з рахунком 13:25. Третя партія була теж за «Прометеєм» - 21:25.Завтра, 20 листопада ВК «Волинь-Університет-ОДЮСШ» зіграє з южненським «Хіміком».