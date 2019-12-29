Волинські волейболістки поступилися лідеркам Суперліги. ВІДЕО
Сьогодні, 22:21
Волейболістки клубу «Волинь-Університет-ОДЮСШ» поступилися суперницям з СК «Прометей» з міста Кам’янського.
Гра відбулася 19 листопада у Луцьку.
Загалом волинські спортсменки програли зустріч з рахунком 0:3. У першій партії була дуже насичена боротьба і волинянки мали непогані шанси відкрити рахунок по партіях, але з рахунком 24:26 переміг «Прометей».
Друга партія була ще більш невдалою для дівчат з Луцька – вони програли з рахунком 13:25. Третя партія була теж за «Прометеєм» - 21:25.
Завтра, 20 листопада ВК «Волинь-Університет-ОДЮСШ» зіграє з южненським «Хіміком».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Гра відбулася 19 листопада у Луцьку.
Загалом волинські спортсменки програли зустріч з рахунком 0:3. У першій партії була дуже насичена боротьба і волинянки мали непогані шанси відкрити рахунок по партіях, але з рахунком 24:26 переміг «Прометей».
Друга партія була ще більш невдалою для дівчат з Луцька – вони програли з рахунком 13:25. Третя партія була теж за «Прометеєм» - 21:25.
Завтра, 20 листопада ВК «Волинь-Університет-ОДЮСШ» зіграє з южненським «Хіміком».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Повідомили, скілький у луцькому СІЗО заробили на VIP-камері
Сьогодні, 23:34
За кількістю обраних голів громад партія «За майбутнє» перемогла «Європейську Солідарність», «Батьківщину» і «Свободу»
Сьогодні, 22:57
Волинські волейболістки поступилися лідеркам Суперліги. ВІДЕО
Сьогодні, 22:21