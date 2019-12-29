вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волинські волейболістки поступилися лідеркам Суперліги. ВІДЕО

Волинські волейболістки поступилися лідеркам Суперліги. ВІДЕО
Волейболістки клубу «Волинь-Університет-ОДЮСШ» поступилися суперницям з СК «Прометей» з міста Кам’янського.

Гра відбулася 19 листопада у Луцьку.

Загалом волинські спортсменки програли зустріч з рахунком 0:3. У першій партії була дуже насичена боротьба і волинянки мали непогані шанси відкрити рахунок по партіях, але з рахунком 24:26 переміг «Прометей».

Друга партія була ще більш невдалою для дівчат з Луцька – вони програли з рахунком 13:25. Третя партія була теж за «Прометеєм» - 21:25.

Завтра, 20 листопада ВК «Волинь-Університет-ОДЮСШ» зіграє з южненським «Хіміком».


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: волейбол, спорт, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Відомі результати офіційного підрахунку голосів на виборах мера Луцька
Карантин вихідного дня: чи скасовують відзначення весіль на Волині
Жінка, яка набрала лише 36 голосів виборців, стане депутаткою Волиньради
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Повідомили, скілький у луцькому СІЗО заробили на VIP-камері
Сьогодні, 23:34
За кількістю обраних голів громад партія «За майбутнє» перемогла «Європейську Солідарність», «Батьківщину» і «Свободу»
Сьогодні, 22:57
Волинські волейболістки поступилися лідеркам Суперліги. ВІДЕО
Сьогодні, 22:21
Волинь – у ТОПі регіонів України з розвитку тваринництва та садівництва
Сьогодні, 21:54
На Волині під колеса автівки потрапив велосипедист, чоловіка госпіталізували
Сьогодні, 21:13
Схожі новини
Волинські волейболістки отримали суперниць у Кубку України Волинські волейболістки отримали суперниць у Кубку України
15 жовтень, 23:34
Дві перемоги на старті сезону: волинські волейболістки гідно виступили на чемпіонаті України Дві перемоги на старті сезону: волинські волейболістки гідно виступили на чемпіонаті України
14 вересень, 20:26
Волинські волейболістки перемогли суперниць з Чернігова Волинські волейболістки перемогли суперниць з Чернігова
29 грудень, 2019, 05:09
Луцькі волейболістки здолали суперниць з Вінниці. ВІДЕО Луцькі волейболістки здолали суперниць з Вінниці. ВІДЕО
24 листопад, 2019, 13:13
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Застрелився Роман Бузулук, який спричинив смертельну ДТП на Потебні
Сьогодні, 14:03
 6
Повідомили, скілький у луцькому СІЗО заробили на VIP-камері
Сьогодні, 23:34
 0
За кількістю обраних голів громад партія «За майбутнє» перемогла «Європейську Солідарність», «Батьківщину» і «Свободу»
Сьогодні, 22:57
 0
Волинські волейболістки поступилися лідеркам Суперліги. ВІДЕО
Сьогодні, 22:21
 0
Волинь – у ТОПі регіонів України з розвитку тваринництва та садівництва
Сьогодні, 21:54
 0
Медіа
відео
1/8