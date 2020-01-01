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Поліція розшукує 25-річну волинянку. ФОТО

Поліція розшукує 25-річну волинянку. ФОТО
Поліцейські Камінь-Каширського відділу поліції розшукують безвісти зниклу жительку одного із сіл району.

Про це йдеться на сторінці Каміь-Каширського відділу поліції.

Жителька села Ворокомле Хлистик Катерина Вікторівна, 1995 р.н., пішла з дому 17 листопада 2020 року.

Вона була одягнена в червону куртку, чорні штани та кросівки. Востаннє зниклу бачили в місті Камінь-Каширський на зупинці громадського транспорту.



Прохання до всіх, хто володіє будь якою інформацією, повідомляти за телефонами 068 33 55 399, 096 98 82 403 або на лінію 102

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Теги: Волинь, поліція, розшук
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