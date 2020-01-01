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На Волині під колеса автівки потрапив велосипедист, чоловіка госпіталізували

На Волині під колеса автівки потрапив велосипедист, чоловіка госпіталізували
У Володимир-Волинському районі сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої постраждав велосипедист.

Аварія сталася між селами Стефанівка та Верба у районі дачного масиву, - повідомляє ВолодимирMedia.


Під колесами автівки “ВАЗ-2099”, у якій перебували жителі села Сусваль, потрапив велосипедист.

За попередніми даними, потерпілого з травмами та кровотечею було госпіталізували до Володимир-Волинського ТМО. Його особу встановлюють.
На Волині під колеса автівки потрапив велосипедист, чоловіка госпіталізували

Можливо хтось упізнає на фото велосипед, на якому рухався чоловік у бік Верби, і допоможе встановити його особу. Прохання телефонувати за номером телефону: 093 194 17 95.

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Теги: Володимир-Волинський, аварія
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