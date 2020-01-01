На Волині під колеса автівки потрапив велосипедист, чоловіка госпіталізували
Сьогодні, 21:13
У Володимир-Волинському районі сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої постраждав велосипедист.
Аварія сталася між селами Стефанівка та Верба у районі дачного масиву, - повідомляє ВолодимирMedia.
Під колесами автівки “ВАЗ-2099”, у якій перебували жителі села Сусваль, потрапив велосипедист.
За попередніми даними, потерпілого з травмами та кровотечею було госпіталізували до Володимир-Волинського ТМО. Його особу встановлюють.
Можливо хтось упізнає на фото велосипед, на якому рухався чоловік у бік Верби, і допоможе встановити його особу. Прохання телефонувати за номером телефону: 093 194 17 95.
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Аварія сталася між селами Стефанівка та Верба у районі дачного масиву, - повідомляє ВолодимирMedia.
Під колесами автівки “ВАЗ-2099”, у якій перебували жителі села Сусваль, потрапив велосипедист.
За попередніми даними, потерпілого з травмами та кровотечею було госпіталізували до Володимир-Волинського ТМО. Його особу встановлюють.
Можливо хтось упізнає на фото велосипед, на якому рухався чоловік у бік Верби, і допоможе встановити його особу. Прохання телефонувати за номером телефону: 093 194 17 95.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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