На Волині під колеса автівки потрапив велосипедист, чоловіка госпіталізували





Аварія сталася між селами Стефанівка та Верба у районі дачного масиву, - повідомляє



Під колесами автівки “ВАЗ-2099”, у якій перебували жителі села Сусваль, потрапив велосипедист.



За попередніми даними, потерпілого з травмами та кровотечею було госпіталізували до Володимир-Волинського ТМО. Його особу встановлюють.



Можливо хтось упізнає на фото велосипед, на якому рухався чоловік у бік Верби, і допоможе встановити його особу. Прохання телефонувати за номером телефону: 093 194 17 95.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Володимир-Волинському районі сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої постраждав велосипедист.Аварія сталася між селами Стефанівка та Верба у районі дачного масиву, - повідомляє ВолодимирMedia.

Під колесами автівки “ВАЗ-2099”, у якій перебували жителі села Сусваль, потрапив велосипедист.За попередніми даними, потерпілого з травмами та кровотечею було госпіталізували до Володимир-Волинського ТМО. Його особу встановлюють.Можливо хтось упізнає на фото велосипед, на якому рухався чоловік у бік Верби, і допоможе встановити його особу. Прохання телефонувати за номером телефону: 093 194 17 95.

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